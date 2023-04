Campeonato Mundial de Tanques de Agua: el representante de Santa Fe, segundo

•LEER MÁS: Unión se instaló en Córdoba para jugar un duelo clave

La final, como la que le ganó Argentina a Francia en el estadio Lusail, fue cabeza a cabeza y el "ovni" de Arroyo Cabral se llevó el premio mayor, como dicen los entendidos, por lo detalles. Su rival en el tramo decisivo de la competencia fue el Jurassik Tank de Serodino, la comuna santafesina donde nació y vivió el escritor Juan José Saer, que tiene un diseño asombroso: un dinosaurio atraviesa el tanque.

tanques de agua córdoba campeonato

La cuenta de Instagram que propuso tan singular competencia es una creación colectiva que administra Sanguinetti y que a lo largo de sus 3 años de existencia destacó e hizo conocidos en el planeta digital gran cantidad de tanques de agua de casas, edificios y, por supuesto, ciudades por sus originales diseños: pelotas, mates con bombilla, esculturas famosas, cohetes, choclos y hasta uno con forma de cabeza de chancho emplazado en México.

El tanque ganador tiene forma de una nave espacial alienígena tal y como la imaginó la ciencia ficción. Del concurso participaron 32 estructuras y como en Qatar primero hubo una fase de grupos, tras la que quedaron 16 competidores, luego 8 y finalmente se llegó a la instancia decisiva que ganó la estructura levantada en Arroyo Cabral. La cuenta se popularizó durante la pandemia y desde entonces el campeonato se realiza cada año.

“Lo que más me llama la atención no es el tanque de agua en sí mismo, sino el rastro, lo que queda de otro momento, es como un evento de otra época, un evento personal pero también colectivo", contó Sanguinetti a el portal el DiarioAR, y añadió: "Los tanques son testigos. Los que están rotos me fascinan más todavía, porque ahí está la evidencia del paso del tiempo. Son como memorias”.

El crédito santafesino, el Jurassic Tank de Serodino, despertó gran entusiasmo entre los seguidores de la cuenta de Instagram, pese a estar sin terminar. Está instalado en un parque temático dedicado al autor de "El limonero real", la gran celebridad del pueblo ubicado 60 kilómetros al norte de Rosario. Llegó la final, pese a tener que competir con La Pava de Tres de Febrero, que también había llamado la atención.

