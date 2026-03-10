Uno Santa Fe | Información General | martes

Ansés: quiénes cobran este martes 10 de marzo con aumento y bono

La Ansés informó los pagos correspondientes a este martes en todo el país.

10 de marzo 2026 · 07:40hs
Ansés: quiénes cobran este martes 10 de marzo con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente al martes 10 de marzo, jornada en la que continúan abonándose distintas prestaciones sociales y previsionales.

De acuerdo con el cronograma oficial, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, todas las prestaciones recibirán el aumento por movilidad del 2,88%. Además, algunos beneficiarios cobrarán el bono extraordinario de 70 mil pesos.

Pensiones No Contributivas

Este martes cobran los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 2 y 3, quienes recibirán su haber mensual junto con el bono de 70.000 pesos.

Jubilaciones y pensiones mínimas

También percibirán sus haberes los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo y tengan documentos finalizados en 1. En este caso, también se incluye el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Por su parte, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 1 recibirán su prestación.

Asignación por Embarazo

Además, este martes comienzan los pagos de la Asignación por Embarazo, que alcanza a titulares con documentos terminados en 0.

Asignaciones de Pago Único

Finalmente, se inicia el pago de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción). En este caso, cobran todas las terminaciones de documento, con plazo de pago disponible hasta el 10 de abril.

Desde Ansés recordaron que los haberes se depositan en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios y pueden retirarse mediante cajeros automáticos o por ventanilla según corresponda.

