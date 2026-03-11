Se pone en marcha la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Con seis encuentros se pone en marcha la ida de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial que organiza la Liga Santafesina y la Paranaense

La Salle Jobson jugará en el predio Nery Pumpido por la Copa Túnel Subfluvial.

En la presente jornada de miércoles 11 de marzo comenzará a disputarse la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial que organizan la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol. El primero en hacer su estreno será La Salle Jobson en la capital santafesina, mientras que Nacional y Unión de Santa Fe harán lo propio en simultáneo pero del otro lado del túnel.

La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial empezará a rodar este miércoles con partidos que se desarrollarán en canchas de Paraná y de la ciudad de Santa Fe. El certamen, que enfrenta a equipos de ambas ligas, vuelve a escena con la instancia de octavos de final.

En ese contexto, las autoridades de la Liga Paranaense de Fútbol y de la Liga Santafesina dieron a conocer la programación correspondiente a los encuentros de ida de esta fase eliminatoria. Los cruces se repartirán en distintos escenarios de ambas capitales provinciales, dando inicio a una nueva etapa del torneo interligas que busca afianzarse en el calendario regional.

De esta manera, los equipos comenzarán a disputar los primeros 90 minutos de cada serie, en una ronda que definirá a los clasificados a los cuartos de final de la competencia.

Copa Túnel Subfluvial 2026

-Miércoles 11 de marzo

20.30, La Salle Jobson vs. Patronato (en el predio Nery Pumpido)

Árbitro: Santiago Mainero

20.30, Belgrano vs. Nacional (en Paraná)

Árbitro: Maximiliano Moya

20.30, Instituto vs. Unión (en Paraná)

Árbitro: Maximiliano Manduca

21, Independiente vs. Atlético Paraná (estadio Mauricio Martínez)

Árbitro: Maximiliano Durán

21, Universidad del Litoral vs. Don Bosco (en Colonia San José)

Árbitro: Ramiro Nadalín

21.30, Gimnasia y Esgrima vs. Atlético Neuquén (Ciudadela)

Árbitro: Ricardo Gómez

-Jueves 12 de marzo

20.30, Sportivo Urquiza vs. Colón (en Paraná)

Árbitro: Carlos Córdoba

- Sábado 14 de marzo

21, Oro Verde vs. Cosmos (en Paraná)

Árbitro: Joaquín Urbani