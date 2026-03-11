Uno Santa Fe | Policiales | Santa Rosa de Lima

Allanamientos en Santa Lucía y Santa Rosa de Lima: cayeron cuatro vendedores barriales de drogas y secuestraron estupefacientes

En los procedimientos secuestraron además teléfonos celulares y dinero en efectivo, en el marco de una causa por microtráfico de drogas

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de marzo 2026 · 09:05hs
Cuatro vendedores barriales de drogas detenidos en allanamientos en Santa Lucía y Santa Rosa de Lima.

gentileza

Cuatro vendedores barriales de drogas detenidos en allanamientos en Santa Lucía y Santa Rosa de Lima.

Esta tarde de martes y como corolario de una investigación de varias semanas, pesquisas de la Policía Federal Argentina en Santa Fe ejecutaron varios allanamientos en los barrios Alfonso o Santa Lucía y Santa Rosa de Lima, donde aprehendieron a cuatro personas y secuestraron droga fraccionada para venta y consumo, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

secuestro drogas santa rosa de lima PFA 1
Cuatro vendedores barriales de drogas detenidos en allanamientos en Santa Lucía y Santa Rosa de Lima.

Cuatro vendedores barriales de drogas detenidos en allanamientos en Santa Lucía y Santa Rosa de Lima.

Investigación

La venta barrial de drogas es un delito que se comete día y noche, durante las 24 horas. En la mayoría de los casos se desarrolla en inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, un fenómeno que se extiende a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe y también en otras provincias del territorio argentino.

En este caso puntual, y por orden de la Justicia, pesquisas de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal Argentina fueron los responsables de vigilar y reunir elementos probatorios durante varias semanas sobre los delitos investigados.

Aprehendidos y secuestro

El resultado de la investigación fue la obtención de fotografías, filmaciones, interceptaciones telefónicas y tareas de ciberpatrullaje en redes sociales, que confirmaron las sospechas iniciales sobre la venta barrial de estupefacientes.

Con estos elementos probatorios, los investigadores solicitaron las órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en viviendas de ambas populosas barriadas santafesinas.

El operativo arrojó como resultado la aprehensión de los cuatro principales investigados y el secuestro de estupefacientes fraccionados en dosis para venta y consumo, además de teléfonos celulares utilizados en la actividad ilegal.

Ley aplicable

Las autoridades informaron la novedad sobre los allanamientos, las aprehensiones y el secuestro de elementos probatorios a la Jefatura de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal Argentina, que a su vez dio intervención a la fiscalía que ordenó la investigación.

Desde la fiscalía se dispuso que los cuatro aprehendidos continúen privados de su libertad, que sean debidamente identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial de Microtráfico de Santa Fe N° 14.239.

• LEER MÁS: Puerto Gaboto: Gendarmería detuvo al narco Artur con 18 pistolas de guerra, municiones y lo investigan como mayorista de drogas en Rosario

Santa Rosa de Lima allanamientos drogas
Noticias relacionadas
El testimonio clave de un camionero tras el siniestro que dejó dos muertos en la autopista: Llegué y era todo un desastre

El testimonio clave de un camionero tras el siniestro que dejó dos muertos en la autopista: "Llegué y era todo un desastre"

Siniestro fatal. En el micro de la empresa Laguna Paiva viajaba personal policial.

Chocaron una camioneta y un micro que trasladaba a efectivos del servicio penitenciario: dos muertos

puerto gaboto: gendarmeria detuvo al narco artur con 18 pistolas de guerra y municiones 

Puerto Gaboto: Gendarmería detuvo al narco Artur con 18 pistolas de guerra y municiones 

fuerte choque entre un colectivo y un auto en la autopista rosario-santa fe entre oliveros y maciel

Fuerte choque entre un colectivo y un auto en la autopista Rosario-Santa Fe entre Oliveros y Maciel

Lo último

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

Último Momento
Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

Ovación
La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe