Allanamientos en Santa Lucía y Santa Rosa de Lima: cayeron cuatro vendedores barriales de drogas y secuestraron estupefacientes

En los procedimientos secuestraron además teléfonos celulares y dinero en efectivo, en el marco de una causa por microtráfico de drogas

Esta tarde de martes y como corolario de una investigación de varias semanas , pesquisas de la Policía Federal Argentina en Santa Fe ejecutaron varios allanamientos en los barrios Alfonso o Santa Lucía y Santa Rosa de Lima , donde aprehendieron a cuatro personas y secuestraron droga fraccionada para venta y consumo , además de teléfonos celulares y dinero en efectivo .

La venta barrial de drogas es un delito que se comete día y noche , durante las 24 horas . En la mayoría de los casos se desarrolla en inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe , un fenómeno que se extiende a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe y también en otras provincias del territorio argentino .

En este caso puntual, y por orden de la Justicia, pesquisas de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal Argentina fueron los responsables de vigilar y reunir elementos probatorios durante varias semanas sobre los delitos investigados.

Aprehendidos y secuestro

El resultado de la investigación fue la obtención de fotografías, filmaciones, interceptaciones telefónicas y tareas de ciberpatrullaje en redes sociales, que confirmaron las sospechas iniciales sobre la venta barrial de estupefacientes.

Con estos elementos probatorios, los investigadores solicitaron las órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en viviendas de ambas populosas barriadas santafesinas.

El operativo arrojó como resultado la aprehensión de los cuatro principales investigados y el secuestro de estupefacientes fraccionados en dosis para venta y consumo, además de teléfonos celulares utilizados en la actividad ilegal.

Ley aplicable

Las autoridades informaron la novedad sobre los allanamientos, las aprehensiones y el secuestro de elementos probatorios a la Jefatura de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal Argentina, que a su vez dio intervención a la fiscalía que ordenó la investigación.

Desde la fiscalía se dispuso que los cuatro aprehendidos continúen privados de su libertad, que sean debidamente identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial de Microtráfico de Santa Fe N° 14.239.

