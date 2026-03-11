Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Torneo Apertura: festejos de Almagro, Rivadavia y Santa Rosa en el arranque

Se puso en marcha el Torneo Apertura 2026, donde se destacaron las victorias de Almagro, Rivadavia y Santa Rosa. Toda la jornada.

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 07:46hs
Torneo Apertura: festejos de Almagro, Rivadavia y Santa Rosa en el arranque

Con la disputa de tres partidos, dos en la elite y uno en el ascenso, se puso en marcha el Torneo Apertura 2026 que organiza la Asociación Santafesina.

Almagro y Rivadavia, que venían de debutar en la Liga Federal, vencieron a Banco y CUST A, respectivamente.

Por su parte, en un final atrapante, Santa Rosa doblegó como visitante a CUST B por la A2.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 1

Martes 10 de marzo

Banco Provincial 60 (Agustín Soria 10) - Almagro 100 (Enzo Durigon 16)

image
En el inicio del Apertura festejaron Almagro, Rivadavia y Santa Rosa.

En el inicio del Apertura festejaron Almagro, Rivadavia y Santa Rosa.

Rivadavia Juniors 75 (Alan Acosta 15) - CUST A 54 (Ulises Rodríguez 14)

Jueves 12 de marzo

21.30 Colón (SJ) vs. República del Oeste

21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF)

A reprogramación: Sanjustino vs. Colón (SF)

Libre: Gimnasia

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 1

Martes 10 de marzo

CUST B 76 (Manuel Escandell 18) - Santa Rosa 79 (Leandro Sasia 25)

Miércoles 11 de marzo

21.30 Regatas (SF) vs. UNL

Jueves 12 de marzo

21.30 Regatas Coronda vs. El Quillá

21.30 Centenario vs. Macabi

21.30 Kimberley vs. Argentino (SC)

Libre: Alumni (LP)

Fuente: ASB

Apertura Almagro Rivadavia
Noticias relacionadas
newells empato de local con platense y se hunde en la zona a

Newell's empató de local con Platense y se hunde en la zona A

velez empato con tigre y se mantiene lider de la zona a del apertura 2026

Vélez empató con Tigre y se mantiene líder de la Zona A del Apertura 2026

a union se le escapo de manera increible el triunfo en el final ante independiente y suma un empate con sabor a derrota

A Unión se le escapó de manera increíble el triunfo en el final ante Independiente y suma un empate con sabor a derrota

asi sera el formato de competencia del apertura en ambas zonas

Así será el formato de competencia del Apertura en ambas zonas

Lo último

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

Último Momento
Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

Ovación
La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe