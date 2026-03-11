Con la disputa de tres partidos, dos en la elite y uno en el ascenso, se puso en marcha el Torneo Apertura 2026 que organiza la Asociación Santafesina.
Torneo Apertura: festejos de Almagro, Rivadavia y Santa Rosa en el arranque
Se puso en marcha el Torneo Apertura 2026, donde se destacaron las victorias de Almagro, Rivadavia y Santa Rosa. Toda la jornada.
Por Ovación
Almagro y Rivadavia, que venían de debutar en la Liga Federal, vencieron a Banco y CUST A, respectivamente.
Por su parte, en un final atrapante, Santa Rosa doblegó como visitante a CUST B por la A2.
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 1
Martes 10 de marzo
Banco Provincial 60 (Agustín Soria 10) - Almagro 100 (Enzo Durigon 16)
Rivadavia Juniors 75 (Alan Acosta 15) - CUST A 54 (Ulises Rodríguez 14)
Jueves 12 de marzo
21.30 Colón (SJ) vs. República del Oeste
21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF)
A reprogramación: Sanjustino vs. Colón (SF)
Libre: Gimnasia
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 1
Martes 10 de marzo
CUST B 76 (Manuel Escandell 18) - Santa Rosa 79 (Leandro Sasia 25)
Miércoles 11 de marzo
21.30 Regatas (SF) vs. UNL
Jueves 12 de marzo
21.30 Regatas Coronda vs. El Quillá
21.30 Centenario vs. Macabi
21.30 Kimberley vs. Argentino (SC)
Libre: Alumni (LP)
Fuente: ASB