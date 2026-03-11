Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

Argentinos y Rosario Central, duelo clave en el Gigante de Arroyito

Argentinos será local de Rosario Central, desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito, en un partido clave de la Zona A, en el marco de la fecha 10.

11 de marzo 2026 · 07:52hs
Argentinos Juniors afrontará este miércoles un partido clave cuando reciba a Rosario Central por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 17.30 en el Estadio Diego Armando Maradona.

El duelo contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que el sistema de videoarbitraje tendrá a Lucas Novelli como encargado del VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports Premium.

El Bicho quiere recuperarse en casa

El conjunto dirigido por Nicolás Diez llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria luego de una serie de resultados que lo dejaron con sabor amargo, especialmente en condición de local. A la temprana eliminación en la Copa Libertadores de América frente a Barcelona Sporting Club se le sumó recientemente un empate ante Barracas Central que dejó más dudas que certezas.

En ese contexto, el Bicho buscará apoyarse en sus principales cartas ofensivas. Los mediocampistas Alan Lescano y Hernán López Muñoz estuvieron en el radar de Boca Juniors en el último mercado, aunque finalmente continuarán en el club de La Paternal al menos hasta mitad de año.

Central llega en alza

Del otro lado estará un Rosario Central que atraviesa un momento de gran entusiasmo tras quedarse nuevamente con el clásico rosarino frente a Newell’s Old Boys. El equipo conducido por Jorge Almirón llega con confianza y con un presente que transformó las dudas iniciales en optimismo.

En el Canalla, una de las preocupaciones pasa por la situación física de Ángel Di María, quien terminó el clásico con una molestia que quedó en evidencia tanto durante el partido como en los días posteriores.

Con realidades distintas pero la misma ambición de seguir sumando, Argentinos y Central protagonizarán un cruce atractivo en La Paternal, donde el Bicho intentará acomodarse en la tabla y el Canalla ratificar su gran momento.

- Probables formaciones -

Argentinos Juniors:Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Leandro Lozano, Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Leandro Fernández, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Rosario Central:Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Hora: 17.30.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Diego Armando Maradona.

TV: TNT Sports Premium.

