CRAI continúa disfrutando de la tierra de los Springboks

CRAI se encuentra realizando una gira por Sudáfrica, en el que ya jugó un amistoso ante George RC, y se viene el compromiso ante Durbell Rugby Club

11 de marzo 2026 · 09:02hs
A 47 años de la primera gira, CRAI afronta la segunda semana de la tourné que realiza por Sudáfrica. Una gira que une generaciones y empuja el 2026 para hacer frente a las competencias que se vendrán. El contingente de la entidad de la autopista ronda las 130 personas y el plantel de jugadores supera los 110, un número que habla de la organización que hubo que realizar, el compromiso y el desafío que fue plasmarla en una realidad.

Una gira que marcará un antes y un después

El viaje por la tierra de los campeones del mundo arrancó el pasado lunes 2 de marzo con destino a Johaneburgo. Desde allí, la delegación continuó viaje hacia la ciudad de George, primera escala del recorrido. Durante cuatro días el plantel combinó entrenamientos con actividades de integración, incluyendo un safari en Bltlierskop Game Reserve. En dicha ciudad, disputaron el primer partido frente a George Rugby Club.

Fueron cuatro partidos. En el caso de la primera, la victoria de los Gitanos fue por 36 a 19, y en reserva, el triunfo fue por 53 a 14. En cuanto a la pre-reserva A, CRAI derrotó a los sudafricanos por 24 a 5, y en la pre-reserva B, cayó ante George por 61 a 7.

Lautaro Montini, uno de los referentes del plantel Gitano, comentó que "El primer partido estuvo muy bueno. Para nosotros fue el primer partido del año, por ahí tuvimos algunas imprecisiones y sentimos un poco el cansancio físico del rigor que metió el rival. Fue un buen partido para medirnos, en un hermoso club, y en una ciudad como George, nos recibieron extremadamente bien. El rival por ahí un juego un poco desordenado pero muy físico, y en los puntos de contacto mucho rigor físico".

image
Lautaro Montini y Joaqu&iacute;n Lerche, dos referentes del plantel Gitano en tierras sudafricanas.

Lautaro Montini y Joaquín Lerche, dos referentes del plantel Gitano en tierras sudafricanas.

El back Gitano remarcó que "George fue un equipo que la verdad muy áspero en el contacto, lo que nos hizo sentir el rigor del rugby sudafricano. Pero por suerte pudios plasmar un juego un poco más dinámico, y poder ganar, marcando cinco tries contra tres de ellos".

En cuanto a como viene la gira, Montini, afirmó que "La gira viene excelente, la verdad que no nos podemos quejar, estamos demasiado contentos con el lugar, sorprendidos y extremadamente felices del momento que nos está tocando, de los lugares que estamos conociendo, que no hay nada mejor que Sudáfrica para respirar rugby. La verdad que se sienten en las calles, en los clubes, a donde vamos, se respira rugby. Nos asombró la vivencia del rugby acá. Es muchísimo mayor de lo que pensábamos. Así que muy contentos por eso".

Lautaro, referente del plantel de CRAI, contó que "Ahora estamos en Ciudad del Cabo, desde el lunes hasta el jueves. El jueves nos vamos a Somerset West, que es la ciudad de al lado de Cape Town, la cual vamos a ir a un centro de entrenamiento para finalizar la gira. Y ahí vamos a jugar el sábado, el próximo partido y último partido de la pretemporada será ante Durbell RC. En dicho partido, ya buscamos ajustar y plasmar todo lo que estamos practicando estos días y ya pensando en Duendes para la semana que viene. El sábado ya nos bajamos del avión, el miércoles próximo, el 18, y ya ese sábado jugamos el primer partido contra Duendes de local".

