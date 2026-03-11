Libertad (SJN) perdió ante Echagüe y descendió a la Liga Federal

Echagüe de Paraná superó a Libertad de San Jerónimo Norte en un partido increíble en el tie break y logró la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Libertad de San Jerónimo Norte cayó en un partido muy duro frente a Echagüe de Paraná y no pudo mantener la categoría. Por la ronda Permanencia de la Liga Nacional Masculina, la escuadra paranaense se impuso a los santafesinos en tie break por 3 a 2 y los mandó al descenso por lo que en la próxima temporada jugará la competencia Federal.

En una noche cargada de emoción y dramatismo, Echagüe consiguió una victoria histórica frente a Libertad en San Jerónimo Norte y aseguró su permanencia en la Liga Nacional de Vóleibol Masculino. El equipo paranaense se impuso por 3 a 2 en un partido inolvidable, luego de remontar un tie break que parecía perdido.

El conjunto entrerriano ganó con parciales de 21-25, 25-23, 30-28, 23-25 y 17-15, en un duelo extremadamente parejo que se definió en los detalles y que mantuvo la tensión hasta el último punto. El cotejo se desarrolló ante un gran marco de público, y en la Calderita de calle Moreno de la pujante localidad del departamento Las Colonias.

El momento más dramático del encuentro llegó en el tie break, cuando Echagüe estaba 14-11 abajo y al borde de la derrota. Sin embargo, el equipo reaccionó con carácter, logró una remontada impresionante y terminó cerrando el set 17-15, desatando el festejo de todo el plantel.

La serie por la permanencia fue tan equilibrada como intensa. Los tres partidos se definieron en tie break: Echagüe ganó el primero 3-2, Libertad igualó la serie al imponerse 3-2, y el tercer y decisivo duelo volvió a quedar en manos del conjunto entrerriano por 3-2.

image En San Jerónimo Norte, los paranaenses le ganaron por 3 a 2 a los santafesinos luego de ir perdiendo el tie break por 14 a 11.

Igualmente hay que señalar que Libertad afrontó la competencia con una plantilla netamente conformada por jugadores de la casa, con muy pocos refuerzos. Ahora, como no caben dudas, la entidad del oeste santafesino trabajará para poder lograr el retorno al segundo estamento del vóley nacional masculino, como ya lo ha demostrado a lo largo de su historia.

Formaciones

Libertad de San Jerónimo Norte: Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Gastón Vegetti, Santino Dilda, Gastón Neif, Iam Mena, Matías Albrecht (capitán), Felipe Santarelli, Mateo Imvinkelried y Jerónimo Falchini. DT: Estanislao Vachino.

Echagüe de Paraná: Juan Ignacio Hollman, Pedro Sciarra, Thiago Pérez Jacob, Daian Pérez (capitán), Henry Sinner, Augusto Moscovich, Héctor Ganduglia, Salvador Mansilla, Ignacio De Veccio, Enrique Humerto Gallinger, Elian David Carricaburu, Jesús Rondan y Fausto Galizzi. DT: Juan Ignacio Corona.