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Con el Tradicional y La Segunda vacantes, un santafesino tuvo su Revancha en el Quini 6

La última jugada del Quini 6 de marzo llegó para la felicidad de dos afortunados, a quiénes les cambiará la vida

30 de marzo 2026 · 13:20hs
Con el Tradicional y La Segunda vacantes, un santafesino tuvo su Revancha en el Quini 6

El sorteo Nº3360 del Quini 6 de la Lotería de Santa Fe cerró el último domingo con las jugadas Tradicional y La Segunda vacantes. Sin embargo, un apostador se llevó el pozo en la modalidad Revancha.

Los números en el sorteo Tradicional (vacante) fueron el 15-09-38-01-19-18. En La Segunda (vacante) salieron el 09-05-29-15-18-00.

En tanto que los números afortunados en la modalidad Revancha fueron: 06-08-42-36-15-24. Según se informó la Loteria provincial, el ganador es oriundo de la localidad santafesina de Gobernador Crespo y se llevó el pozo de 4.136 millones de pesos.

En tanto, en la modalidad Siempre Sale, hubo un ganador con seis aciertos que se llevó 378.387.936 pesos con los números 16-24-01-36-42-45.

El próximo sorteo del Quni 6 será el miércoles 1 de abril a las 21.15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 6.750 millones de pesos

santafesino Quini 6 ganador revancha
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