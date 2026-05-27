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Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

El monto es para quien aporte datos de la niña que desapareció hace cinco años en la provincia de San Luis

27 de mayo 2026 · 09:53hs
Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

El Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20.000.000 la recompensa para quienes brinden datos útiles e información que permita dar con el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña que habría sido vista por última vez el 14 de junio de 2021 en el Barrio 544 Viviendas, de la ciudad de San Luis.

Según se indicó en la Resolución 472/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial: "Dispónese el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida a la suma total de $20.000.000, destinada para aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone”.

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Guadalupe Lucero

Guadalupe Lucero

Guadalupe Lucero “habría sido vista por última vez el día 14 de junio de 2021

Asimismo, en la medida firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se añadió que Guadalupe Lucero “habría sido vista por última vez el día 14 de junio de 2021, aproximadamente a las 19.20, en Barrio 544 Viviendas, de la ciudad de San Luis, provincia homónima” y el nuevo monto cuadruplica la recompensa anterior de $5.000.000, que había sido fijada por la Resolución 434/2021.

En la resolución se señaló además: “Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos”.

“Instrúyase a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para que procedan a la difusión y publicación, en todas sus formas, del afiche que obra correspondiente a la recompensa ofrecida y que forma parte integrante de la presente resolución”, agregó el texto en el cual se indicó también que la solicitud incluyó la sustitución de la fotografía utilizada en los afiches anteriores por una imagen de la menor proyectada a su edad actual.

La citada actualización se suma a una modificación previa dispuesta en 2023, cuando se reemplazó la imagen incorporada en el afiche de difusión para reflejar de manera más precisa las características físicas de la niña al momento de su desaparición, mientras que la resolución también recuerda que la causa por la Alerta Sofía tramita ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal N.º 2 de la provincia de San Luis, a cargo del juez Ariel Gustavo Parrillis.

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