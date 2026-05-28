Caso Agostina Vega: qué se sabe de la menor a cinco días de su desaparición en Córdoba

Hasta el momento Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido, pero los investigadores sospechan que actuaron más personas

Cinco días pasaron desde que la adolescente Agostina Vega desapareció en la provincia de Córdoba. Hay vigente un alerta Sofía

Cinco días pasaron desde que la adolescente Agostina Vega desapareció en la provincia de Córdoba , cuyo caso es un enigma y por el momento tiene a un solo detenido, Claudio Gabriel Barrelier , aunque para los investigadores la principal sospecha es que actuaron más personas.

Todo se hizo mal. A la mamá de Agostina recién se le permitió realizar la denuncia el domingo pasadas las 10 de la mañana y desde ese momento los agentes tuvieron los datos necesarios para investigar a fondo el extraño camino que realizó la menor desde su casa en barrio General Mosconi hasta Cofico , a una distancia de 7 kilómetros.

Pese a que el remisero advirtió en su declaración que un adulto había pagado el viaje de la adolescente y que ella se fue con él, Barrelier recién fue detenido este miércoles y el allanamiento a la vivienda donde resultó arrestado recién fue peritado en las últimas horas

Los vecinos relatan que esa no es una típica casa, si no que la barra brava de Instituto de Córdoba la utiliza además como búnker para las reuniones del club.

Frente a este escenario, los investigadores sospechan que detrás de la desaparición de la menor hay más personas involucradas y que fue engañada para llevarla hasta el punto de encuentro, aprovechando la confianza que había con el acusado.

"Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más", manifestó Melisa, madre de la adolescente.