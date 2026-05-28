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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 28 de mayo

28 de mayo 2026 · 06:56hs
Horóscopo Géminis

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Horóscopo Géminis

Horóscopo del jueves 28 de mayo de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Amor: Si estás en pareja, hoy es un gran día para romper la rutina con una charla espontánea o una salida improvisada. Los solteros podrían recibir un mensaje inesperado que despierte su interés.
  • Trabajo y Dinero: Tu mente está sumamente rápida. Aprovecha esta agilidad para adelantar tareas pendientes o proponer esa idea innovadora que venías cocinando. En lo financiero, evita las compras impulsivas por internet.
  • Salud: Canaliza el exceso de energía con actividad física moderada por la tarde para garantizar un buen descanso nocturno.
Horoóscopo
Horóscopo diario

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Amor: Es un momento excelente para hablar de estabilidad y planes a futuro. La confianza mutua se consolida a través de los pequeños gestos cotidianos.
  • Trabajo y Dinero: Jornada clave para ordenar tus cuentas, revisar presupuestos o planificar inversiones a mediano plazo. Tu enfoque práctico te permitirá detectar un gasto hormiga que estaba afectando tu economía.
  • Salud: El cuerpo te pide bajar un cambio. Regálate un momento de desconexión total al regresar a casa: un baño relajante o una lectura tranquila serán tus mejores aliados.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Amor: Con el Sol en tu signo, irradias un magnetismo especial. Estás en el centro de atención y tu carisma natural te abrirá puertas tanto en el plano romántico como en el social.
  • Trabajo y Dinero: Te lloverán propuestas o nuevas responsabilidades. Aunque sientas la tentación de decir que sí a todo, prioriza lo importante para no dispersar tu valiosa energía.
  • Salud: Presta atención a las tensiones en la zona de los hombros y el cuello; realiza estiramientos suaves durante tus pausas laborales.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Amor: Es un día más inclinado a la introspección. Sentirás la necesidad de refugiarte en la calidez del hogar o de compartir momentos íntimos y profundos con quienes realmente te conocen.
  • Trabajo y Dinero: Buen momento para trabajar en un segundo plano, planificar estrategias y pulir detalles de proyectos antes de lanzarlos a la luz. Confía en tus corazonadas financieras.
  • Salud: Escucha lo que tus sueños o tu intuición intentan decirte. El descanso espiritual es tan relevante hoy como el físico.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Amor: La amistad y el amor se entrelazan hoy de manera armoniosa. Un amigo cercano podría darte un sabio consejo sentimental o presentarte a alguien que cambiará tu perspectiva.
  • Trabajo y Dinero: El trabajo en equipo y el networking serán tus herramientas más fuertes este jueves. Las colaboraciones fluyen con éxito y se abren horizontes para proyectos grupales de gran alcance.
  • Salud: Te sentirás con el ánimo renovado y una gran vitalidad gracias al contacto y la interacción con entornos sociales estimulantes.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Amor: Lograr el equilibrio entre tus ambiciones profesionales y tu vida afectiva será el gran desafío del día. No dejes que las preocupaciones laborales empañen tus momentos de conexión con tu pareja.
  • Trabajo y Dinero: Tu desempeño y dedicación quedan hoy bajo la lupa de tus superiores, afortunadamente de manera muy positiva. Es un día ideal para postularte a un ascenso o presentar informes clave.
  • Salud: Evita sobrecargarte de responsabilidades ajenas; el estrés acumulado podría manifestarse en molestias digestivas puntuales.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Amor: La mente se expande y buscas conexiones que vayan más allá de lo superficial. Te atraerán las personas con las que puedas debatir sobre filosofía, viajes o proyectos de vida ambiciosos.
  • Trabajo y Dinero: Si estás vinculado al ámbito de la educación, la justicia o el comercio exterior, hoy recibirás excelentes noticias. Legalmente, los papeles o trámites demorados comienzan a destrabarse.
  • Salud: Una caminata al aire libre o un contacto directo con la naturaleza te ayudarán a renovar el aire y a despejar por completo la mente.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Amor: La pasión y la intensidad emocional marcarán la pauta de la jornada. Es un momento propicio para sanar viejos rencores y entregarte a una intimidad transformadora y honesta.
  • Trabajo y Dinero: Podrían presentarse novedades alentadoras respecto a recursos compartidos, herencias, préstamos o resoluciones impositivas. Sabrás mover tus fichas con astucia estratégica.
  • Salud: Día ideal para iniciar terapias de desintoxicación, ya sea mejorando tu alimentación o eliminando hábitos nocivos de tu rutina.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Amor: Las relaciones de pareja ocupan el asiento principal hoy. La clave estará en la escucha activa y en ceder espacio al otro para consensuar decisiones compartidas. Los solteros se verán muy solicitados.
  • Trabajo y Dinero: Se vislumbran firmas de contratos, alianzas comerciales o acuerdos muy favorables a largo plazo. No dudes en asesorarte con expertos antes de dar el paso final.
  • Salud: Cuida la zona lumbar y mantén una buena hidratación a lo largo del día para sostener tu rendimiento óptimo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Amor: Los pequeños detalles y la colaboración en las tareas de todos los días serán la mayor demostración de afecto que recibirás (o darás) hoy. La complicidad se construye en el día a día.
  • Trabajo y Dinero: Jornada sumamente productiva en la oficina o taller. Lograrás optimizar tus tiempos y organizar el espacio de trabajo, ganando eficiencia y quitándote de encima tareas monótonas.
  • Salud: Excelente momento para reevaluar tus hábitos de alimentación e incorporar rutinas más saludables que sostengas a largo plazo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Amor: La Luna y los astros estimulan tu zona del romance, el romance express y la autoexpresión. Te sentirás con ganas de flirtear, expresar tus sentimientos sin rodeos y disfrutar del juego de la seducción.
  • Trabajo y Dinero: Tu creatividad estará en su punto máximo. Si trabajas en diseño, publicidad o creación de contenidos, las ideas brotarán solas. Confía ciegamente en tus proyectos personales.
  • Salud: Tu nivel de optimismo y energía vital estará muy alto, lo que repercutirá directamente en un bienestar generalizado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Amor: El llamado de tus raíces y de tu núcleo familiar será muy fuerte hoy. Sentirás la necesidad de compartir con tus seres queridos o de redecorar tu hogar para volverlo un espacio más acogedor.
  • Trabajo y Dinero: Buen momento para quienes realizan home office o tienen negocios de base familiar. La concentración puede costar un poco al principio, pero tu intuición te guiará para resolver los imprevistos económicos.
  • Salud: Regálate un buen descanso al final del día. Tu cuerpo te agradecerá unas horas extra de sueño reparador en un ambiente libre de pantallas.

Horóscopo jueves mayo
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