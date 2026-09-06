Córdoba: un niño y una niña de dos años murieron tras ser atacados por perros en distintos episodios

La provincia de Córdoba atraviesa horas de profunda consternación y luto por la muerte de dos niños de apenas dos años que fueron brutalmente atacados por perros de razas consideradas peligrosas dentro de ámbitos familiares. Con estos dos fallecimientos, la provincia ya suma 11 episodios de extrema gravedad vinculados a agresiones caninas en lo que va de 2026.

El más reciente de estos episodios ocurrió cerca de las 17 de este viernes en Alta Gracia , a unos 35 kilómetros al sudoeste de la capital cordobesa. Un niño de dos años se encontraba junto a su madre, una joven de 19, en una vivienda en el barrio Villa Oviedo.

Según las primeras reconstrucciones policiales y judiciales, el hecho se desencadenó en el preciso instante en que la joven madre se disponía a bañar a su hijo. En circunstancias que se intentan esclarecer, un perro de raza pitbull arremetió de manera intempestiva y sin mediar provocación contra el pequeño, provocándole mordeduras devastadoras en distintas partes del cuerpo.

El animal pertenecía a un hombre de 30 años conocido de la familia, que se encontraba en ese momento en la vivienda. Tras la llamada desesperada a la línea de emergencias, efectivos policiales trasladaron de urgencia al menor al Hospital Regional Arturo U. Illia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, a las 18 se confirmó su deceso.

Por orden de la Fiscalía de Turno Nº 2 de Alta Gracia, a cargo del Dr. Alejandro Peralta Ottonello (instancia en la que también interviene la Fiscalía de Primer Turno a cargo de Diego Fernández), la Policía montó un operativo especial para capturar al canino y procedió a la detención del dueño del animal, quien quedó imputado por el delito de homicidio culposo.

Dos dogos se cobraron otra vida

Apenas unas horas antes, una niña también de dos años fue víctima de un episodio idéntico en el barrio Cabildo, en el sector sur de la ciudad de Córdoba. En ese caso la agresión fue perpetrada por dos perros de raza dogo argentino que pertenecían a sus tíos.

El ataque se produjo dentro del domicilio familiar. La pequeña sufrió una hemorragia masiva e ingresó inicialmente en estado crítico al Hospital Príncipe de Asturias, donde sufrió un paro cardíaco. Aunque los profesionales lograron reanimarla en primera instancia, debió ser derivada de urgencia al Hospital de Niños de la Capital.

Allí fue sometida a una intervención quirúrgica de alta complejidad, pero tras más de una hora de maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento. Durante el dramático episodio, una tía de la niña también resultó herida al intentar rescatarla de los animales.

La crudeza de la escena fue tal que no solo dejó consternados a los vecinos que intentaron auxiliar a la familia, sino que los propios efectivos policiales que intervinieron debieron recibir asistencia psicológica inmediata tras el procedimiento.

Un problema estructural

La doble tragedia de este viernes reactivó un intenso debate en la provincia de Córdoba. Los hechos ocurrieron a menos de un mes de la muerte de Salvador, un niño de tres años que también perdió la vida tras ser atacado por pitbulls en la capital, y en simultáneo con el desarrollo del juicio oral contra José Nieto, dueño de los dogos que mataron a la adolescente Trinidad Ballesteros en julio de 2023.