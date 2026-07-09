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Cuál fue el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais tras el fatal accidente

La Justicia recibió este miércoles el resultado definitivo del examen practicado a la periodista, quien murió el pasado 26 de junio

9 de julio 2026 · 09:05hs
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Ernestina País 

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Ernestina País 

La Justicia recibió este miércoles el resultado definitivo del examen toxicológico practicado a la periodista y conductora Ernestina Pais, quien murió el pasado 26 de junio tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el informe determinó que no se detectó presencia de alcohol ni de sustancias tóxicas en sangre, por lo que quedó descartado que la conductora hubiera estado bajo los efectos de esas sustancias al momento del accidente.

La novedad fue confirmada por el periodista Rodrigo Alegre, a través de su cuenta de X, quien informó que el estudio llegó a la Fiscalía de San Isidro encargada de la investigación. El resultado representa una de las pericias más esperadas del expediente, ya que buscaba establecer si algún factor de ese tipo pudo haber influido en la conducción del vehículo.

Con esta pericia, la principal hipótesis de los investigadores continúa siendo que Ernestina Pais intentó cruzar el paso a nivel cuando las barreras ya se encontraban bajas, una secuencia que quedó registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona.

El vehículo que conducía fue impactado sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa y la periodista murió como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo sufrido durante el choque.

La causa, sin embargo, sigue avanzando. En los últimos días, la Fiscalía ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas el peritaje del automóvil, la apertura del teléfono celular de la conductora y el análisis de las comunicaciones realizadas antes del accidente, con el objetivo de reconstruir con precisión sus últimos movimientos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

• LEER MÁS: Muerte de Ernestina Pais: se conoció el informe preliminar de la autopsia

Ernestina Pais accidente resultado examen
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