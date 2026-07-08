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Goles antes de tiempo: cómo evitar que los vecinos los griten antes de que los veas

El principal enemigo de este Mundial 2026 es el delay (retraso) de la señal lo que hace que algunos vean los goles en distinto momento

8 de julio 2026 · 12:52hs
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Goles antes de tiempo: cómo evitar que los vecinos los griten antes de que los veas

Goles antes de tiempo: cómo evitar que los vecinos los griten antes de que los veas

Un fenómeno de este Mundial 2026 es la falta de sincronía entre las transmisiones de los partidos que hace que se escuchen los gritos de los goles de los vecinos antes de que podamos verlos en el lugar en donde estamos.

Se trata del delay (retraso) de la señal, el gran drama que inquieta a los hinchas quienes en medio de la desazón se preguntan qué hacer. La buena noticia es que tiene solución.

Dependiendo de cómo se mire el partido, existe una demora estimada que tiene respecto a alguien que esté cerca y acceda a televisión analógica o satelital básica. Pacho, el gerente técnico de Televisión Litoral explicó el fenómeno y dio consejos para terminar con el momento aguafiestas.

La solución en el delay de los goles

Consultado al respecto en Radiópolis (Radio2) –muchos de los integrantes del programa padecieron el drama en carne propia en el infartante cruce Argentina-Egipto– el gerente técnico de Televisión Litoral, José María Montenegro, conocido por todos como Pacho, explicó las razones y brindó algunas recomendaciones para no perder el entusiasmo con los vítores linderos.

"Lo que sucede es que hay muchas formas de ver el partido. Antes lo escuchabas por la radio o la tele. Hoy hay muchas plataformas, no solo el canal abierto, tenés cable satélite y streaming que tienen distintos recorridos”, sostuvo.

Pacho trazó un ranking de “quién ve antes” el partido. En ese sentido, la transmisión radial sigue siendo la más efectiva y ajustada. Luego, de acuerdo a lo que señaló, le sigue la TD. (Televisión Digital Abierta), el sistema con menor latencia en el país que permite ver el partido casi en tiempo real.

Disponible sin costo, impulsada al principio de la década pasada, pero cuyo despliegue se estancó por falta de interés gubernamental, la señal de TDA tiene una demora mínima, y es la opción ideal para ver los partidos sin delay.

Según manifestó el especialista, la mayoría de los televisores nuevos tienen un sintonizador con lo que basta con comprar una antena en una ferretería o casa de insumos eléctricos y enchufarla al conector correspondiente en la parte de atrás del televisor. Cuestan unos 15.000 pesos. La alternativa casera es usar un tramo de cable coaxil convencional, que ofrecerá un resultado similar; en YouTube hay tutoriales al respecto.

El ranking continúa. Se impone la transmisión por canales de “televisión abierta” que recibe la señal por el cable coaxial sin decodificador, le siguen los servicios de cable, los que reciban la señal a través de una antena satelital y por último el streaming.

Pero hay peores. La transmisión vía celular llega mucho después, advirtió Pacho, quien destacó que, finalmente, el sistema de transmisión más rápido es la radio analógica que no tiene digitalización.

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