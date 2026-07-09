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Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

En el mercado de pases que cerró ayer, Colón sumó tres refuerzos y si lo compara con los de 2024 y 2025, a priori, resulta el más austero

Ovación

Por Ovación

9 de julio 2026 · 10:03hs
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Colón sumó tres refuerzos

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón sumó tres refuerzos, pero este mercado de pases, terminó siendo más austero que los dos anteriores.

Para afrontar la segunda rueda del Torneo de la Primera Nacional, la dirigencia de Colón terminó abrochando la llegada de tres refuerzos: Franco García, Leandro Garate y Gabriel Risso Patrón.

Colón y un mercado de pases que asoma más austero que los anteriores

Finalmente y luego de varias gestiones que realizaron el presidente José Alonso y el director deportivo Diego Colotto, Colón no pudo sumar un enganche, dado que a último momento quedó descartada la chance de incorporar a Jeremías Lucco.

A priori, parece poco y más en función de todos los nombres que se fueron mencionando a lo largo de estas semanas, jugadores que despertaban mayor ilusión que los que llegaron.

Lo cierto es que si se compara este mercado de pases invernal con los dos anteriores de 2024 y 2025, bajo la conducción de Víctor Godano, la realidad indica que el actual encabezado por Alonso y Colotto es el menos ambicioso y el más austero.

LEER MÁS: Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

A mediados de 2024, Colón entre refuerzos y jugadores que retornaron al club, sumó siete futbolistas. Los tres primeros antes del cierre del mercado fueron: Genaro Rossi, Oscar Garrido y Kevin Colli.

Sucede que luego, la dirigencia avanzó y negoció para convencer a tres futbolistas de que retornen al club y se queden. De este modo, se sumaron: Andrew Teuten, José Neris y Brian Farioli.

Pero además, por la lesión que había sufrido Ignacio Lago, Colón llegó a un acuerdo con Joel Soñora. Así las cosas, la dirigencia consiguió en ese mercado de invierno traer siete futbolistas.

LEER MÁS: Se cayó la llegada de Lucco a Colón y solo tendrá tres incorporaciones para la recta final

En la previa se trataba de una apuesta importante, más allá de que luego no dio resultados. Con nombres de futbolistas que en su mayoría habían jugado en Primera División.

Por su parte, a mediados del 2025, Colón sumó tres refuerzos. El primero fue Gonzalo Soto, defensor que llegaba de Aldosivi y que había ascendido el año anterior, siendo titular y referente en el elenco marplatense.

También se sumó el delantero Facundo Castro de muy nivel en 2024 con la camiseta de Nueva Chicago y que en el primer semestre en Melgar de Perú había anotado seis goles en 17 partidos.

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Y sin dudas que la frutilla del postre fue el retorno de Luis Miguel Rodríguez. El Pulga volvió a Colón para afrontar su tercera etapa y su arribo generó un enorme entusiasmo.

Luego los resultados claramente no fueron los esperados, pero la búsqueda de los futbolistas era lógica en función de sus cualidades y antecedentes.

No obstante y como se sabe, el fútbol es imprevisible y nada puede darse por sentado. En la previa, este mercado de pases genera menos entusiasmo, pero dependerá del DT Ezequiel Medrán y del plantel que los que llegaron potencien a los demás.

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