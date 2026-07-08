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Cuáles son los sueldos pretendidos en julio de 2026 por los argentinos, en diferentes funciones

Un recorrido por los sueldos pretendidos en el país. Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones de remuneraciones el séptimo mes del año

8 de julio 2026 · 11:33hs
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Cuáles son los sueldos pretendidos en julio de 2026 por los argentinos

Cuáles son los sueldos pretendidos en julio de 2026 por los argentinos, en diferentes funciones

Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos se actualizaron en julio de 2026 y reflejan cuánto esperan cobrar quienes buscan un nuevo empleo o desean cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía. El análisis de las aspiraciones de sueldos permite trazar una radiografía clara de la valoración de cada industria.

Las áreas ejecutivas e industriales marcan una distancia considerable respecto de los puestos operativos y de atención.

Los datos permiten conocer cuáles son los rubros con las remuneraciones pretendidas más altas y cuáles continúan ubicándose entre los de menores expectativas salariales, en un mercado laboral que sigue ajustando los ingresos frente a la evolución de los precios.

Los rubros con mejores sueldos pretendidos

  • Gerencia y Dirección General: lidera cómodamente la tabla con una media de $3.094.264.

  • Naviero, Marítimo y Portuario: se posiciona como el segundo sector más alto con $2.591.606.

  • Minería, Petróleo y Gas: el sector energético mantiene su atractivo con un promedio de $2.485.643.

  • Ingeniería Civil y Construcción: las ramas técnicas de la infraestructura promedian los $1.978.813.

  • Ingenierías: $1.925.691

Sectores claves de la clase media profesional

Las áreas administrativas, de recursos humanos y la industria tecnológica muestran un comportamiento homogéneo, ubicándose en un escalón intermedio pero competitivo:

  • Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181

  • Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436

  • Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258

  • Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162

  • Marketing y Publicidad: $1.609.248

  • Seguros: $1.572.366
  • Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883

  • Diseño: $1.477.961

  • Producción y Manufactura: $1.459.274

  • Sociología / Trabajo Social: $1.423.763

  • Abastecimiento y Logística: $1.328.020

  • Departamento Técnico: $1.314.386

  • Legales: $1.306.894

  • Comercial, Ventas y Negocios: $1.304.567

  • Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683

  • Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214

  • Oficios y Otros: $1.111.025

  • Secretarias y Recepción: $1.110.319

  • Gastronomía y Turismo: $1.102.719

Los sectores más postergados

En el extremo inferior de las pretensiones laborales se encuentran las tareas de servicios, salud básica y el comercio minorista, rubros fuertemente castigados por la coyuntura económica:

  • Enfermería: $1.086.195

  • Gastronomía y Turismo: $1.102.719

  • Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: es el piso salarial del informe, con una media de $1.052.657.

  • Secretarias y Recepción $1.110.319
  • Oficios y Otros $1.111.025.

Dato clave para el mercado: las búsquedas asociadas a Comercial, Ventas y Negocios concentran el mayor volumen de postulaciones activas con más de 427.000 registros analizados, fijando una pretensión media de $1.304.567.

El relevamiento de la consultora Bumeran muestra que las posiciones jerárquicas, los sectores vinculados con la energía y las ingenierías continúan liderando el ranking de salarios pretendidos, mientras que atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas permanecen entre las actividades con menores montos solicitados.

Las cifras publicadas por Bumeran constituyen una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en los distintos rubros de la economía.

Los datos muestran que la brecha entre el sector con mayor pretensión salarial y el de menor remuneración supera los $2 millones mensuales. Mientras las posiciones gerenciales y las actividades ligadas a la energía concentran las expectativas más elevadas, los empleos vinculados con atención al público, servicios y tareas operativas continúan registrando los salarios pretendidos más bajos del mercado laboral argentino.

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