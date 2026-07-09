La ventana que Colón intenta abrir después del cierre del mercado

Tras el cierre del mercado de pases, el director deportivo Diego Colotto se reunió con la dirigencia para analizar alternativas que le permitan a Colón tener una nueva ventana. ¿De qué se trata?

El cierre del mercado de pases no significó el final del trabajo para la secretaría técnica de Colón . Por el contrario, en las últimas horas se produjo una reunión entre el director deportivo Diego Colotto y los principales dirigentes del club para evaluar los pasos a seguir, luego de un libro de incorporaciones que dejó más interrogantes que certezas.

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El Sabalero apenas pudo sumar tres de los cuatro refuerzos habilitados por la AFA para los equipos de la Primera Nacional. Llegaron Franco García, Gabriel Risso Patrón y Leandro Garate, pero quedó vacante un cupo que estaba destinado a un futbolista con características muy específicas: un volante creativo capaz de darle juego y mayor volumen futbolístico al equipo.

La sensación puertas adentro es que ese objetivo quedó inconcluso. Si bien hubo una intensa búsqueda durante varias semanas, ninguna de las negociaciones llegó a buen puerto y el plantel quedó sin ese jugador que el cuerpo técnico considera determinante para afrontar la recta decisiva del campeonato.

La alternativa pasa por una salida al exterior

Ante ese escenario, Colón ya comenzó a trabajar en una posibilidad que le permitiría volver al mercado. La reglamentación contempla la habilitación de un cupo extraordinario en caso de concretarse la transferencia de un futbolista al exterior.

Por eso, desde la dirigencia y la secretaría técnica avanzan en distintas gestiones para colocar a uno de los integrantes del plantel en un club extranjero. Si esa operación prospera, el Sabalero volvería a tener margen para incorporar y apuntaría directamente al mediocampista ofensivo que no pudo sumar durante este mercado.

El puesto que sigue siendo prioridad en Colón

La búsqueda nunca cambió de rumbo. Durante las últimas semanas Colón siguió de cerca diferentes alternativas para reforzar la mitad de la cancha. Entre los nombres que estuvieron sobre la mesa aparecieron Santiago Rosales, Marcelo Eggel y Rubén Botta, futbolistas con características de creación y manejo de pelota que encajaban en el perfil pretendido.

Ninguna de esas opciones pudo concretarse antes del cierre del libro de pases, pero el club entiende que sigue necesitando un jugador de esas condiciones para potenciar al equipo.

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En la planificación deportiva consideran que el plantel ganó variantes con las llegadas de García, Garate y Risso Patrón, aunque todavía le falta ese futbolista capaz de hacerse cargo de la conducción, generar juego entre líneas y abastecer a los delanteros.

Por eso, lejos de dar por terminado el mercado, en Colón mantienen abierta una puerta. Si aparece la posibilidad de una transferencia al exterior (podría ser de un juvenil), el Sabalero volverá a salir a buscar ese volante creativo que entiende indispensable para fortalecer al equipo en la pelea por el gran objetivo de la temporada: el ascenso.