La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), comenzará este lunes 8 de junio de 2026 con el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.
Cuándo cobro Ansés: pagos previstos para este lunes 8 de junio
El organismo comienza este lunes con los pagos de las prestaciones correspondientes al sexto mes del año
El cronograma, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.
Ansés: quiénes cobran este lunes 11 de mayo
Según el calendario difundido por Ansés, este lunes cobrarán:
- Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 0.
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento.
Cómo sigue el calendario para jubilaciones y pensiones mínimas
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro de junio
La Ansés también informó el calendario para titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de junio
- DNI terminados en 1: 11 de junio
- DNI terminados en 2: 12 de junio
- DNI terminados en 3: 16 de junio
- DNI terminados en 4: 17 de junio
- DNI terminados en 5: 18 de junio
- DNI terminados en 6: 19 de junio
- DNI terminados en 7: 22 de junio
- DNI terminados en 8: 23 de junio
- DNI terminados en 9: 24 de junio
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones Pago Único
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
Desde la Ansés recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.