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Cuándo cobro Ansés: pagos previstos para este lunes 8 de junio

El organismo comienza este lunes con los pagos de las prestaciones correspondientes al sexto mes del año

8 de junio 2026 · 09:27hs
Cuándo cobro Ansés: pagos previstos para este lunes 8 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), comenzará este lunes 8 de junio de 2026 con el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

El cronograma, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

Ansés: quiénes cobran este lunes 11 de mayo

Según el calendario difundido por Ansés, este lunes cobrarán:

  • Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 0.
  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento.

Cómo sigue el calendario para jubilaciones y pensiones mínimas

  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro de junio

La Ansés también informó el calendario para titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de junio
  • DNI terminados en 1: 11 de junio
  • DNI terminados en 2: 12 de junio
  • DNI terminados en 3: 16 de junio
  • DNI terminados en 4: 17 de junio
  • DNI terminados en 5: 18 de junio
  • DNI terminados en 6: 19 de junio
  • DNI terminados en 7: 22 de junio
  • DNI terminados en 8: 23 de junio
  • DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desde la Ansés recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.

Ansés cobro lunes junio
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