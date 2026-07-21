21 de julio 2026

21 de julio 2026 · 06:57hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 21 de julio

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: El ingreso de la Luna a tu signo opuesto (Escorpio) hacia el final del día encenderá la pasión y la intensidad en los vínculos. Excelente noche para una cena íntima.

Dinero: Tu capacidad para ordenar la rutina laboral te hará ganar tiempo valioso. Si tenés una reunión clave, tu firmeza será tu mejor carta.

Salud: Prestale atención a los dolores de cuello o contracturas causados por mantener la misma postura durante muchas horas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: La liviandad de los últimos días empieza a mutar en un deseo de conexiones más reales y profundas. Buscás charlas que vayan un poco más allá de lo superficial.

Dinero: Tu mente creativa sigue dándote buenas ideas, pero hoy el cosmos te exige que empieces a bajarlas a la realidad y a organizarlas metódicamente.

Salud: Evitá el desborde de tareas a última hora. Tu sistema nervioso agradecerá un descanso libre de pantallas antes de dormir.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Con el Sol a punto de salir de tu signo, te sentís con mayor claridad emocional. El cambio de Luna a un signo de agua como Escorpio potenciará tu magnetismo natural a la noche.

Dinero: Momento ideal para confiar en tus corazonadas financieras. Si sentís que un proyecto tiene futuro, empezá a mover los hilos en esa dirección.

Salud: Te vas a sentir con mejor energía física y un ánimo renovado. Aprovechá para hacer algo que te conecte con el disfrute.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Sentirás la necesidad de refugiarte un poco más en tu núcleo íntimo o familiar. Excelente jornada para compartir un momento cálido en casa con las personas que más querés.

Dinero: No te dejes llevar por la impulsividad en las compras. Analizá bien las prioridades de la semana antes de comprometer tu tarjeta de crédito.

Salud: La energía del día te pide cuidar tu postura y estirar bien la espalda alta al finalizar tus obligaciones.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Tu palabra será muy valorada hoy. Vas a lograr destrabar un malentendido con un amigo o con tu pareja gracias a tu capacidad para explicar las cosas con calma y objetividad.

Dinero: Excelente día para trámites, firmas de papeles cortos o llamadas pendientes de trabajo. Tu mente analítica estará sumamente afilada.

Salud: Evitá acumular tensiones en la zona del estómago. Buscá hacer pausas para comer tranquilo y sin apuro.

Libra (23 de septiembre - 22 de octave)

Amor: La Luna se despide de tu signo dejándote una sensación de renovación. Te sentís conforme con tus decisiones recientes y eso se traduce en un trato muy armonioso con los demás.

Dinero: El foco se traslada hacia tu sector económico. Es un martes ideal para evaluar nuevas fuentes de ingresos o planificar un ahorro inteligente para el mes.

Salud: Te sentís con vitalidad y equilibrio interno. Mantené una buena hidratación para sostener este ritmo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: La Luna ingresa a tu signo hacia el final de la jornada y tu magnetismo se dispara por completo. Si tenías ganas de dar el primer paso con alguien, la noche estará a tu favor.

Dinero: Tu agudeza mental te permitirá adelantarte a los problemas en el trabajo. Confiá en tu estrategia y no reveles todos tus planes antes de tiempo.

Salud: Sentirás una gran recarga de energía vital. Excelente momento para retomar hábitos deportivos o caminatas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: El día te invita a la introspección. Quizás prefieras quedarte a un costado de las juntadas masivas y elegir un plan más tranquilo y de escucha atenta con alguien especial.

Dinero: No te apures a cerrar tratos si sentís que falta información. Es un día ideal para observar el panorama desde afuera y planificar el resto de la semana.

Salud: Tu mente necesita un respiro del ruido exterior. Regalate unos minutos de meditación o una lectura agradable antes de descansar.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: El contacto con tus amigos o con tu red de contención será la clave para distender un día laboral exigente. Dejate mimar por tu círculo más cercano.

Dinero: Los proyectos en equipo o de carácter colectivo reciben una muy buena influencia astral. Tu liderazgo natural será reconocido y respetado por tus pares.

Salud: Evitá sobrecargar tus articulaciones. Un estiramiento suave al final del día te va a venir excelente.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Tu mente estará muy enfocada en tus metas personales, pero intentá no desatender las demandas afectivas de tu entorno. Un pequeño gesto de atención cambiará el humor de la noche.

Dinero: Excelente jornada para tu proyección profesional. El tránsito lunar toca la cima de tu mapa, poniéndote en un lugar destacado frente a superiores o clientes clave.

Salud: Cuidá el cansancio ocular. Tomate breves pausas de cinco minutos lejos de las pantallas durante tu jornada laboral.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)