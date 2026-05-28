El Gobierno extendió el subsidio extra al gas y aumentó descuentos en la luz

El Gobierno nacional prorrogó durante junio la bonificación extraordinaria para usuarios de menores ingresos, con el objetivo de amortiguar el impacto del mayor consumo durante el invierno.

La Secretaría de Energía oficializó este jueves una nueva extensión de los beneficios para usuarios alcanzados por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , en medio del aumento de la demanda por las bajas temperaturas.

La medida fue establecida mediante la Resolución 121/2026 , publicada en el Boletín Oficial, y contempla una prórroga del incremento extraordinario del 25% en los subsidios al gas, además de una bonificación adicional para el consumo eléctrico durante junio.

De esta manera, los hogares beneficiarios del régimen SEF continuarán recibiendo una bonificación total del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado de gas natural y propano por red, ya que el beneficio extraordinario se suma al descuento general del 50% vigente para los sectores vulnerables.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión responde al incremento estacional del consumo residencial producto de las bajas temperaturas y a la necesidad de importar Gas Natural Licuado (GNL) para abastecer la demanda interna.

En el caso de la energía eléctrica, la normativa fijó una bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales para los usuarios residenciales incluidos en el régimen de subsidios.

Según explicó el Gobierno, este porcentaje reemplaza al que estaba previsto previamente para junio y busca reducir el impacto de las facturas en el período de mayor demanda energética.

La resolución también establece que las bonificaciones alcanzarán a las Entidades de Bien Público y a los Clubes de Barrio, aplicándose sobre la totalidad del volumen consumido.

Además, la Secretaría de Energía instruyó al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad para que implemente de manera inmediata estos beneficios en los cuadros tarifarios y en los sistemas de facturación de las distribuidoras.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que “por el mayor consumo energético por las bajas temperaturas invernales del mes de junio, se produce un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano indiluido por redes”.

Asimismo, remarcó que la decisión se enmarca en criterios de “gradualidad, razonabilidad y previsibilidad” dentro del proceso de reestructuración del sistema de subsidios energéticos, con el objetivo de evitar aumentos bruscos en las facturas durante los meses de invierno.

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