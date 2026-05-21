Subsidio al gas: cómo verificar si el beneficio sigue vigente antes del invierno

Una consulta simple permite saber si habrá cambios en la boleta en los meses más fríos del año

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento del consumo de gas en los hogares durante el invierno, miles de usuarios argentinos están buscando confirmar si todavía mantienen activo el subsidio en las tarifas de servicios públicos .

La aplicación Mi Argentina permite verificar en pocos pasos si una persona continúa recibiendo el beneficio tanto para la luz como para el gas.

Cómo chequear si el subsidio sigue activo

Para verificar si el beneficio del subsidio al gas continúa vigente, primero es necesario descargar la aplicación Mi Argentina desde App Store o Play Store y generar un usuario con contraseña.

Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe ingresar a la sección “Trámites”, donde aparecerán sus datos personales y el estado actual de los subsidios correspondientes a luz y gas.

Si en ambos servicios figura “sí” junto al período vigente, no deberían existir cambios en la facturación relacionada con los subsidios energéticos.

En caso de que el beneficio no aparezca activo, también es posible iniciar el trámite de inscripción o actualización desde la misma plataforma oficial.

Qué requisitos se deben cumplir

Pueden acceder al subsidio los hogares que cumplan determinadas condiciones económicas y patrimoniales.

Entre los principales requisitos aparecen los siguientes:

No superar ingresos por $4.303.391

Tener menos de dos propiedades

Contar con vehículos de más de tres años de antigüedad

Declarar correctamente la composición familiar

Muchas familias pueden modificar su situación económica tras una pérdida de empleo o una reducción de ingresos y quedar habilitadas para recibir asistencia estatal.

Para anotarse o actualizar datos, los usuarios deben completar el formulario oficial, declarar ingresos del hogar y enviar la solicitud bajo carácter de declaración jurada.

También existen canales de atención presencial y telefónica para realizar consultas sobre el estado del subsidio y el proceso de inscripción.

• LEER MÁS: Media sanción de la ley que recorta subsidios al gas: cómo votaron los diputados santafesinos