El papa León XIV presentó su encíclica: el rostro humano en tiempos de algoritmos y polarización

La nueva encíclica del papa León XIV, "Magnifica humanitas", y el mensaje del tedeum del 25 de Mayo coinciden en la urgencia de salvar la dignidad común

La reciente encíclica del papa León XIV, Magnifica humanitas , advierte sobre los riesgos de deshumanización en la era tecnológica . Esta encíclica resuena con fuerza en la homilía del tedeum del 25 de Mayo , donde el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva , criticó el odio digital y el desmembramiento social , convocando a un diálogo urgente .

En la era de la #InteligenciaArtificial , en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado…

A partir del texto oficial de la Santa Sede, los puntos principales de la encíclica Magnifica humanitas del papa León XIV se estructuran en torno a cómo salvaguardar la condición humana frente al avance tecnológico.

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La encíclica se divide en cinco grandes ejes y una conclusión

1. El impacto de la Inteligencia Artificial como las nuevas "res novae"

Tomando como punto de partida el 135.º aniversario de la encíclica Rerum novarum de León XIII (que abordó la revolución industrial), León XIV define a la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial como los "nuevos asuntos" de nuestro tiempo. Advierte que, si bien la técnica es una ayuda valiosa, plantea el riesgo de levantar una nueva "Torre de Babel" que deshumanice y fracture la sociedad.

2. Crítica al paradigma tecnocrático y corrientes de fondo

El Papa analiza los peligros éticos de dejar el destino humano en manos de algoritmos autorreferenciales. Hace una fuerte crítica a las corrientes del transhumanismo y el posthumanismo, recordando que la verdadera grandeza del ser humano radica en su limitación, su corazón y su dignidad inalienable como imagen de Dios, algo que ninguna máquina puede replicar. Exige responsabilidad, transparencia y una gobernanza global para la IA.

3. La verdad, el trabajo y la libertad en la era digital

La verdad como bien común: Alerta sobre la manipulación del imaginario colectivo y la desinformación en las redes, pidiendo una "ecología de la comunicación" y una alianza educativa donde la escuela recupere un rol central.

La dignidad del trabajo: expresa preocupación por el desempleo y la posibilidad de que el trabajador sea tratado como un simple "costo de producción" o descartado por la automatización.

Custodia de la libertad: advierte sobre los nuevos mecanismos de control social, las dependencias digitales y las "nuevas esclavitudes" nacidas de la mercantilización de los datos personales.

4. La cultura del poder frente a las armas autónomas

La encíclica aborda con gravedad la "normalización de la guerra" y denuncia de forma específica la aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo de armamento (armas autónomas). Critica el supuesto realismo político que prescinde de la moral, lamenta la crisis del multilateralismo y pide "desarmar las palabras" para recuperar la diplomacia y escuchar el clamor de las víctimas.

5. Propuesta: construir la "Civilización del Amor"

Frente a una globalización individualista y la desintegración del tejido social, León XIV retoma el magisterio de sus predecesores para proponer un sano realismo basado en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la justicia social. Convoca a creyentes y no creyentes a un diálogo urgente para que la tecnología esté al servicio del desarrollo humano integral.

Conclusión: El documento cierra con un fuerte sentido de esperanza bajo la figura del Magnífiicat, invitando a la humanidad a trabajar unida para que los avances de este tiempo no borren el rostro humano, sino que reflejen su belleza originaria.