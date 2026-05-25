Milei publicó un video por el 25 de Mayo con un guiño a Manuel Belgrano

El Presidente compartió una animación en redes sociales donde el prócer aparece observando el futuro de la Argentina y termina saludando desde el balcón de Casa Rosada junto a Javier y Karina Milei

El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo realizado con figuras estilo Lego, en el qu e recreó una escena histórica protagonizada por Manuel Belgrano y la conectó con el presente político argentino mediante una fuerte carga simbólica y patriótica.

La animación comienza en el Cabildo de 1810, donde un Belgrano caracterizado con estética de bloques escribe la frase: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. A partir de allí, el prócer aparece trasladado al presente y observa una multitud reunida en las afueras de la Casa Rosada mientras Javier Milei y su hermana, Karina Milei, salen al histórico balcón presidencial.

Een la secuencia final Belgrano se suma al balcón junto al Presidente y la secretaria general de la Presidencia para saludar a la gente, en una escena que buscó vincular el proceso independentista de 1810 con el actual proyecto político del oficialismo. El video concluye con la frase: “Siguiendo el camino de nuestros próceres”.