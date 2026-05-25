Uno Santa Fe | Información General | Javier Milei

Milei publicó un video por el 25 de Mayo con un guiño a Manuel Belgrano

El Presidente compartió una animación en redes sociales donde el prócer aparece observando el futuro de la Argentina y termina saludando desde el balcón de Casa Rosada junto a Javier y Karina Milei

25 de mayo 2026 · 10:53hs
Video de Milei por el 25 de mayo

gentileza

Video de Milei por el 25 de mayo

El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo realizado con figuras estilo Lego, en el que recreó una escena histórica protagonizada por Manuel Belgrano y la conectó con el presente político argentino mediante una fuerte carga simbólica y patriótica.

Embed

La animación comienza en el Cabildo de 1810, donde un Belgrano caracterizado con estética de bloques escribe la frase: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. A partir de allí, el prócer aparece trasladado al presente y observa una multitud reunida en las afueras de la Casa Rosada mientras Javier Milei y su hermana, Karina Milei, salen al histórico balcón presidencial.

Een la secuencia final Belgrano se suma al balcón junto al Presidente y la secretaria general de la Presidencia para saludar a la gente, en una escena que buscó vincular el proceso independentista de 1810 con el actual proyecto político del oficialismo. El video concluye con la frase: “Siguiendo el camino de nuestros próceres”.

Javier Milei video 25 de Mayo Manuel Belgrano
Noticias relacionadas
Javier Milei asiste al tedeum y ensaya una foto de unidad, pese a que la interna no afloja

Javier Milei asiste al tedeum y ensaya una foto de unidad, pese a que la interna no afloja

El presidente Javier Milei

Javier Milei anunció baja de retenciones al campo y eliminación para industrias hasta 2028

Caso Manuel Adorni: se dilata la presentación de la declaración jurada y Milei queda expuesto en sus dichos

Caso Manuel Adorni: se dilata la presentación de la declaración jurada y Milei queda expuesto en sus dichos

La ciencia confirma que escribir a mano potencia el cerebro mucho más que el teclado

La ciencia confirma que escribir a mano potencia el cerebro mucho más que el teclado

Lo último

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

Último Momento
Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

Investigan un caso de presunto abandono infantil en Santo Tomé: el bebé sigue internado

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: cómo impactará en la provincia de Santa Fe

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

Tres futbolistas de la Selección arribaron al país y le dejaron un mensaje a Scaloni

Tres futbolistas de la Selección arribaron al país y le dejaron un mensaje a Scaloni

Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

Ovación
Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: Unión me abrió las puertas del fútbol argentino

Thiago Cardozo, mano a mano con UNO Santa Fe: "Unión me abrió las puertas del fútbol argentino"

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

Bonansea no logra romper la sequía y en Colón crece la preocupación

La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

La Zona A, más apretada que nunca: Colón quedó cuarto y se viene otra fecha decisiva

El mundo rendido a Colapinto: la prensa internacional elogió otra actuación histórica del argentino en Canadá

El mundo rendido a Colapinto: la prensa internacional elogió otra actuación histórica del argentino en Canadá

La Salle derribó el fortín de El Quillá por el torneo Dos Orillas

La Salle derribó el fortín de El Quillá por el torneo Dos Orillas

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación