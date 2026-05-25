Papelón oficial: el Presidente viralizó un mapa hecho con IA que deformó Santa Fe y borró Tucumán

Un mapa viralizado por el Gobierno nacional generó polémica por sus errores geográficos y datos cuestionados

Un insólito episodio protagonizado por el presidente Javier Milei y funcionarios del Gobierno nacional se convirtió este fin de semana en tendencia en redes sociales. Todo comenzó con la difusión masiva de un gráfico titulado “Mapa del crecimiento de Argentina” , utilizado por dirigentes libertarios para destacar una supuesta recuperación económica del país y cuestionar la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof .

Sin embargo, lo que buscaba ser una pieza de propaganda política terminó transformándose en un verdadero papelón digital por las graves inconsistencias geográficas y estadísticas que contenía la imagen.

mapa crecimieto argentina Fisonomías raras, con omisiones y Tucumán directamente ausente. gentileza

Santa Fe apareció deformada y sin Rosario

Uno de los errores más comentados estuvo relacionado con la provincia de Santa Fe. El mapa difundido modificó completamente su forma tradicional: le eliminó el característico “taco” del sur provincial y dejó fuera de la representación territorial a la ciudad de Rosario, uno de los principales centros urbanos del país.

Las deformaciones no se limitaron al territorio santafesino. El diseño también:

Borró directamente a la provincia de Tucumán .

. Alteró límites provinciales en distintas regiones.

Omitió las Islas Malvinas y los territorios insulares del Atlántico Sur.

y los territorios insulares del Atlántico Sur. Presentó siluetas desproporcionadas y errores cartográficos evidentes.

Las críticas en redes sociales apuntaron rápidamente a la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial para elaborar el gráfico sin controles mínimos de verificación.

El IAE Business School negó haber elaborado el informe

La publicación oficial indicaba que los datos correspondían a marzo de 2026 y atribuía la fuente estadística al IAE Business School, buscando darle respaldo académico al contenido.

Pero la institución educativa salió rápidamente a despegarse del material difundido. A través de sus canales oficiales, aclaró que la imagen “no fue elaborada por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes”, desmintiendo públicamente la autenticidad del gráfico compartido por referentes libertarios.

La desmentida alimentó aún más la polémica y dejó expuesta la falta de controles sobre el contenido replicado desde cuentas oficiales y dirigentes cercanos al presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IAE_Austral/status/2058552771570237918&partner=&hide_thread=false El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes. — IAE Business School (@IAE_Austral) May 24, 2026

Funcionarios libertarios impulsaron la difusión

Entre quienes impulsaron la viralización del mapa estuvo Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, cuyo mensaje fue posteriormente replicado por el propio Milei.

También se sumó el embajador argentino ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, quien utilizó la imagen para cuestionar a Axel Kicillof y reforzar el discurso oficialista sobre el desempeño económico de las provincias.

No obstante, las críticas más llamativas llegaron desde el propio espacio libertario.

“Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA”

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue uno de los primeros dirigentes oficialistas en marcar públicamente el error. A través de redes sociales cuestionó la falta de rigurosidad y apuntó directamente contra el uso irresponsable de herramientas de IA.

“Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán! Ni hablar de las formas geográficas de las provincias. ¡Pierde seriedad así!”, expresó.

El episodio volvió a poner en debate la utilización de contenidos generados con Inteligencia Artificial en la comunicación política y la necesidad de controles antes de su difusión oficial.