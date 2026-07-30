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El presidente Javier Milei presenta el proyecto para blindar la autonomía del Banco Central

El Presidente dará un mensaje al país este jueves a las 20 para detallar la reforma a la Carta Orgánica del BCRA.

30 de julio 2026 · 10:16hs
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El presidente Javier Milei presenta el proyecto para blindar la autonomía del Banco Central

El presidente Javier Milei volverá a utilizar la Cadena Nacional este jueves a las 20 para presentar los principales lineamientos de uno de los proyectos institucionales más importantes de su gestión: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El mensaje, que será grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico, buscará establecer un nuevo marco legal para prohibir la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal, fijando como único objetivo prioritario del Banco Central la preservación del valor de la moneda.

En la elaboración de la iniciativa participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Según anticiparon fuentes oficiales, el proyecto ingresará formalmente a la Cámara de Diputados una vez finalizado el receso invernal y el Gobierno buscará acelerar su tratamiento legislativo. Desde el oficialismo sostienen que cuentan con los votos necesarios para su aprobación.

Los principales cambios que propone la reforma del Banco Central

La iniciativa introduce profundas modificaciones en el funcionamiento del Banco Central. Entre las medidas más relevantes se encuentra la creación de un régimen de sanciones penales para funcionarios públicos y directores que vulneren la autonomía de la entidad o autoricen la emisión monetaria para asistir al Poder Ejecutivo.

Además, el proyecto elimina de manera definitiva la posibilidad de transferir utilidades contables al Tesoro Nacional, prohíbe el uso de letras intransferibles como mecanismo de financiamiento estatal y endurece los requisitos para la remoción del presidente y los directores del BCRA, con el objetivo de garantizar su estabilidad institucional frente a futuros cambios de gobierno.

Qué es el "shutdown" que propone incorporar el Gobierno

Otro de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación del mecanismo de "shutdown" o paralización administrativa, inspirado en el modelo de Estados Unidos.

Este sistema impondrá restricciones automáticas al funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, impidiendo que el Gobierno recurra al endeudamiento o a la emisión de dinero para cubrir gastos no autorizados por el presupuesto vigente.

Presidente proyecto autonomía Banco Central
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