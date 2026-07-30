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Día clave en Unión para terminar de levantar las inhibiciones

La dirigencia de Unión ya le giró el dinero a Juventud Las Piedras y este jueves haría lo propio con Sol de América para que FIFA levante las inhibiciones

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 10:37hs
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En Unión esperan que este jueves FIFA levante las inhibiciones.

En Unión esperan que este jueves FIFA levante las inhibiciones.

En las últimas horas del miércoles, la dirigencia de Unión transfirió el dinero a Juventud Las Piedras para saldar la deuda que mantenía con el club uruguayo por la compra del 50% de la ficha de Maizon Rodríguez.

Día clave en Unión

Mientras que este jueves, el club rojiblanco girará el dinero a Sol de América de Paraguay por la deuda que contrajo, cuando adquirió el 50% del pase de Fernando Díaz.

Así las cosas y a la espera de la confirmación oficial por parte de FIFA, en Unión esperan que este jueves sea de una vez por todas el día para levantar las inhibiciones.

LEER MÁS: El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

El lunes en diálogo con LT9, el presidente rojiblanco Luis Spahn había afirmado que el miércoles era el día en que Unión dejaría de estar inhibido, pero eso no ocurrió.

Por lo cual, las horas pasan y el que más expectante está es Leonardo Madelón, que en la práctica de fútbol ya incluyó a tres de los refuerzos en la formación titular.

Unión inhibiciones Spahn
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