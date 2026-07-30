Medrán es el DT de Colón, pero hay dos candidatos que lo pueden reemplazar

Ezequiel Medrán dirigirá el sábado ante Acassuso y pese a que la dirigencia de Colón no comunicó nada, la idea es buscarle un reemplazante

Medrán sigue en Colón, pero la dirigencia tiene un par de candidatos para sucederlo.

La situación es por demás de desprolija . La dirigencia pretende reemplazarlo, pero no se lo informaron y es por eso que Ezequiel Medrán sigue siendo el DT de Colón y dirigirá el sábado el partido ante Acassuso.

Los dirigentes no le comunicaron nada al cuerpo técnico , pero por lo bajo iniciaron conversaciones para buscar un reemplazante . Y los dos nombres que pican en punta son los de Leandro Gracián e Iván Delfino.

Pero nadie puede asegurar nada, producto de la improvisación con la que se viene manejando la comisión directiva. Y es que si Colón gana, no habría que descartar la chance de que Medrán siga.

Gracián y Delfino corren con ventaja para suceder a Medrán

Lo cierto es que los directivos comenzaron a sondear distintos nombres y por estas horas, los dos que están en carrera son: Gracián y Delfino. Y es que ya fueron descartados Lucas Pussineri y Javier Sanguinetti.

Así las cosas, la carrera se plantea entre Gracián, quien parecería tener cierta ventaja y Delfino. Pero habrá que seguir esperando, para saber quien estará la próxima semana al frente del plantel sabalero.

En el caso de Gracián, mantiene una relación de amistad y conocimiento con el director deportivo Diego Colotto, a la vez que realizó una muy buena campaña dirigiendo a Deportivo Madryn.

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Aún cuando en Quilmes no le fue bien y se fue por malos resultados. Otro dato a favor, es la presencia de Pablo Santella, como preparador físico, quien trabajó con Eduardo Domínguez y conoce muy bien el club.

En tanto que lo que juega a favor de Iván Delfino es que ya dirigió a Colón y es el DT con mayor eficacia desde que el Sabalero juega en la Primera Nacional.

Pero además, en su cuerpo técnico contaría con la presencia de Paolo Goltz quien se sumaría como ayudante de campo, quien se retiró con la camiseta rojinegra y tiene un gran conocimiento del club y de la dirigencia.