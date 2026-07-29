Horóscopo del miércoles 29 julio
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 29 de julio
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Un día ideal para frenar el impulso constante y analizar antes de actuar. En el trabajo, una propuesta que parecía estancada vuelve a ganar impulso. Escuchá los consejos de alguien con más experiencia.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Las finanzas y el orden del hogar ocuparán el centro de tu atención. Es un buen momento para planificar gastos a mediano plazo o renegociar acuerdos.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Tu agilidad mental estará en su punto más alto, lo que facilitará la resolución de problemas pendientes. Sin embargo, evitá abarcar más tareas de las que podés manejar.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Día de alta sensibilidad intuitiva. Tu instinto te guiará correctamente en una decisión profesional o de negocios. Buen momento para cuidar tu bienestar físico y descansar.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Tu liderazgo natural atraerá miradas y abrirá puertas en proyectos colectivos. Aprovechá esta energía para motivar a quienes te rodean.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
El foco estará puesto en tus metas profesionales y el reconocimiento a tu esfuerzo. Un detalle técnico que otros pasaron por alto será resuelto gracias a tu minuciosidad.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Ganas de expandir horizontes, planificar viajes o encarar capacitaciones. Buscarás aire fresco y conversaciones que estimulen tu curiosidad.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Día de transformaciones profundas y cierres de ciclos. Te sentirás impulsado a dejar atrás asuntos que ya no suman en tu vida diaria.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Las relaciones bilaterales (pareja, socios, colegas) serán el eje del día. Tendrás que buscar acuerdos y ceder en algunos puntos para avanzar.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Jornada de mucha exigencia en la rutina diaria y el trabajo. Organizá bien tu agenda desde temprano para optimizar los tiempos sin descuidar tu salud.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
La creatividad y la inspiración estarán de tu lado. Es un excelente momento para proyectos artísticos, pasatiempos o resolver problemas con ideas poco convencionales.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Las emociones ligadas a la familia y las raíces saldrán a la superficie. Sentirás la necesidad de habitar espacios tranquilos y reconectar con tus afectos más cercanos.