Explora tus raíces italianas visitando la región de Piamonte

Como primer lugar, te recomendamos conocer la ciudad de Turín, la capital de Piamonte. Esta ciudad fue la sede de la Casa de Saboya, la familia real italiana, y es famosa por sus magníficos palacios y museos, incluyendo el Palacio Real de Venaria, el Palacio Madama y el Museo Egipcio. Además, Turín es la cuna del chocolate italiano, por lo que no podés perderte una visita a alguna de sus famosas chocolaterías. En el área metropolitana de Turín, rodeado de bellos paisajes montañosos, se encuentra uno de los sitios más impresionantes que tenés que conocer: la Abadía de Novalesa, una antigua abadía benedictina que data del siglo VIII, y es considerada una de las joyas arquitectónicas de Piamonte. Otro paraje imprescindible en el Piamonte es la región de Langhe, ubicada en la provincia de Cuneo, que se destaca por sus viñedos. Aquí encontrarás algunas de las mejores bodegas de Italia. Preparate para degustar deliciosos vinos locales, como el Barolo y el Barba, disfrutando de impresionantes paisajes de colinas y pueblos medievales que parecen sacados de un cuento de hadas.

Si sos un amante de la naturaleza, te recomendamos visitar el Parque Nacional del Gran Paraíso. Ubicado al norte en los Alpes italianos, es el hogar de una gran variedad de especies animales, incluyendo el icónico ibex de los Alpes. Aprovechá para hacer una caminata por las montañas y disfrutar de las asombrosas vistas.

Ahora, si lo que te encanta es recorrer paisajes urbanos, no podés perderte la ciudad de Asti, famosa por su arquitectura medieval y su delicioso vino espumoso, el Asti Spumante.

También es una buena opción visitar la ciudad de Alba, conocida como la capital de la trufa blanca. Aquí encontrarás una gran variedad de restaurantes que ofrecen deliciosos platos con trufas, desde pastas hasta carnes.

Piamonte también cuenta con otras dos regiones que son verdaderas joyas. La primera es Monferrato, situada en la provincia de Alessandria. Es una bella zona montañosa que se destaca por su deliciosa gastronomía tanto como por sus castillos medievales.

Uno de los castillos más famosos es el Castillo de Uviglie, que data del siglo X y cuenta con un hermoso jardín renacentista. No podés irte de aquí sin experimentar la gastronomía local en uno de sus muchos restaurantes, donde se destacan platos como los agnolotti del plin, una pasta rellena con carne y verduras.

La segunda región a visitar es la ciudad de Ivrea. Fundada por los romanos en el siglo Ia.C., es conocida por su excelente arquitectura medieval y por ser la sede de la famosa Guerra de las Naranjas, que se celebra todos los años en febrero durante el Carnaval de Ivrea. Una ciudad tranquila que enloquece en el festejo.

Finalmente, si lo que buscás es disfrutar de la gastronomía de Piamonte, podés probar algunos de sus platos más famosos, como la fonduta, una deliciosa fondue de queso que se sirve con pan; o la bagna cauda, una salsa a base de anchoas y ajo que se acompaña con verduras crudas. También es famoso el risotto al Barolo, un delicioso plato de arroz con vino Barolo y queso parmesano.

En definitiva, si tenés raíces en el Piamonte, no dudes en hacer un viaje a Italia desde Argentina, para conocer la tierra de tus antepasados. Y si no posees raíces en esta zona, no importa, porque Piamonte tiene algo para ofrecerle a todo el mundo. ¿Te lo vas a perder?