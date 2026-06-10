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Se despide un histórico: Unión llegó a un acuerdo con Claudio Corvalán

En las últimas horas, la dirigencia de Unión y Claudio Corvalán llegaron a un acuerdo, para que el defensor rescinda el contrato que tenía vigencia hasta diciembre

10 de junio 2026 · 09:32hs
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Luego de ocho años en Unión

prensa Unión

Luego de ocho años en Unión, Claudio Corvalán rescindirá su contrato.

Luego de ocho años dentro del plantel de Unión, se confirmó la salida de Claudio Corvalán. El histórico defensor llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia para rescindir su contrato.

Claudio Corvalán rescinde su contrato con Unión

Si bien en el final del semestre sumó algunos minutos, la realidad es que el experimentado defensor no era tenido en cuenta por Leonardo Madelón.

Por ello y pese a tener contrato hasta diciembre, la intención del futbolista es la de jugar en el final de su carrera, dado que tiene 37 años, y por ello se acordó su salida.

A principio de año, Unión buscó acordar la rescisión del vínculo, pero por cuestiones económicas no se terminó dando, ya que los clubes que lo buscaron estaban muy lejos de poder pagar el contrato que percibía Corvalán en el Tate.

LEER MÁS: Unión ya piensa en un plan B: los nombres que aparecen si no sigue Madelón

Pero ahora la situación es diferente y con un mercado de pases por delante, Corvalán se puso de acuerdo con la dirigencia y ahora resta la firma para sellar su desvinculación.

Corvalán se sumó a Unión a mediados del 2018 por pedido de Leonardo Madelón. Y desde que llegó a Santa Fe siempre fue titular, a excepción del último semestre.

Así las cosas, disputó 221 partidos con la camiseta rojiblanca y convirtió tres goles. Debutó el 11 de agosto del 2018, en la victoria de Unión como local ante Aldosivi por 1-0.

Unión Claudio Corvalán histórico
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