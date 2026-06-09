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Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 18 de la Primera Nacional y Colón ya sabe quién estará al frente del partido del próximo sábado ante Defensores de Belgrano.

Ovación

Por Ovación

9 de junio 2026 · 17:40hs
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Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi

Colón ya tiene confirmado quién impartirá justicia en uno de los partidos más importantes de su presente en la Primera Nacional. El Sabalero visitará el próximo sábado desde las 15.30 a Defensores de Belgrano, en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 18 de la Zona A, con la obligación de volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por los puestos de vanguardia.

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La Asociación del Fútbol Argentino designó a Juan Pafundi como árbitro principal del encuentro, acompañado por Iván Allende y Diego Romero como asistentes, mientras que Wenceslao Meneses será el cuarto árbitro.

Un historial corto y con saldo favorable para Colón

Los antecedentes de Colón con Juan Pafundi son escasos, aunque el balance termina siendo positivo para el conjunto rojinegro. El primer partido que dirigió al Sabalero fue el 14 de abril de 2024, cuando el equipo santafesino derrotó como visitante a Deportivo Morón por 2-0 en una de las mejores producciones de aquella campaña en la Primera Nacional.

Desde entonces, Pafundi arbitró seis encuentros más de Colón, con un registro de tres victorias, dos empates y dos derrotas.

La última vez que estuvo al frente de un partido del Sabalero fue el pasado 14 de junio, en la derrota frente a Temperley por 2-1, uno de los resultados que profundizó el momento irregular que atraviesa el equipo de Ezequiel Medrán.

Los partidos de Colón con Juan Pafundi

  • Deportivo Morón 0-2 Colón (2024)
  • Defensores Unidos 2-1 Colón (2024)
  • All Boys 1-1 Colón (Reducido 2024)
  • Gimnasia de Mendoza 1-1 Colón (2025)
  • Colón 0-1 Defensores de Belgrano (2025)
  • Temperley 2-1 Colón (2025)

Balance: 7 partidos, 3 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Defensores también tiene buenos recuerdos

El historial de Defensores de Belgrano con Juan Pafundi también muestra números positivos. El Dragón fue dirigido en ocho oportunidades por el juez bonaerense, con un saldo de tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota.

Su primer antecedente se remonta al 30 de abril de 2023, cuando igualó sin goles frente a Almirante Brown como visitante. Mientras que el más reciente ocurrió el 27 de septiembre de 2025, con una victoria por 2-0 frente a Central Norte.

Los antecedentes de Defensores con Pafundi

  • Almirante Brown 0-0 Defensores (2023)
  • Defensores 1-0 Agropecuario (2023)
  • Atlético de Rafaela 1-0 Defensores (Reducido 2023)
  • Defensores 1-0 Nueva Chicago (2024)
  • Defensores 0-0 Almagro (2024)
  • Colón 0-1 Defensores (2025)
  • Defensores 0-0 Deportivo Morón (2025)
  • Defensores 2-0 Central Norte (2025)

Balance: 8 partidos, 3 victorias, 4 empates y 1 derrota.

Un duelo con mucho en juego

El partido encuentra a Colón en un momento delicado. El equipo de Medrán marcha quinto con 26 puntos y quedó a cinco unidades del líder Deportivo Morón tras el empate sin goles frente a Ciudad Bolívar en Santa Fe.

LEER MÁS: Colón y una incógnita interna: ¿qué ocurre entre Medrán y Colotto?

Defensores de Belgrano, por su parte, buscará hacerse fuerte en el Juan Pasquale y repetir lo ocurrido en la primera rueda, cuando se llevó una victoria por 1-0 del Brigadier López.

Con Juan Pafundi como árbitro, el Sabalero intentará cortar la racha de resultados irregulares fuera de casa y volver a prenderse definitivamente en la pelea por la cima de la Zona A.

Primera Nacional (Fecha 18)

Racing (Cba.) - Chaco For Ever

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Luciano Díaz

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

F.C. Midland - Atlanta

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Colegiales - San Martín (T.)

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Almagro - Agropecuario Argentino

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Martín Desposito

Def. de Belgrano - Colón

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Iván Allende

Árbitro asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

Nueva Chicago - Chacarita Juniors

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Franco Acita

Ciudad de Bolívar - Deportivo Morón

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Quilmes A.C. - Gimnasia y Tiro (S.)

Árbitro: Javier Delbarba

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba

Gimnasia y Esgrima (J.) - San Martín (S.J.)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

Alte. Brown - Godoy Cruz (Mza.)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

Dep. Madryn - San Miguel

Árbitro: Joaquín Gil

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Franco Morón

Estudiantes - All Boys

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Juan Manuel González

Árbitro asistente 2: Héber Ibáñez Meza

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca

Ferro Carril Oeste - Acassuso

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Mario Bardina

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio

Patronato (P.) - Atlético de Rafaela

Árbitro: Nelson Sosa

Árbitro asistente 1: Hernán Vallejos

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Mitre (S.E.) - Los Andes

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Gonzalo Ferrari

Árbitro asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Guillermo González

Temperley - Güemes (S.E.)

Árbitro: Jorge Broggi

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Árbitro asistente 2: Damián Olivetto

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Central Norte (S.) - San Telmo

Árbitro: Carlos Córdoba

Árbitro asistente 1: Javier Mihura

Árbitro asistente 2: Matías González

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Dep. Maipú (Mza.) - Tristán Suárez

Árbitro: Lucas Comesaña

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Colón Juan Pafundi Defensores de Belgrano
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