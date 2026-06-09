Colón ya tiene confirmado quién impartirá justicia en uno de los partidos más importantes de su presente en la Primera Nacional. El Sabalero visitará el próximo sábado desde las 15.30 a Defensores de Belgrano, en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 18 de la Zona A, con la obligación de volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por los puestos de vanguardia.
Colón ya tiene juez para una visita de alto voltaje: los números con Juan Pafundi
La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 18 de la Primera Nacional y Colón ya sabe quién estará al frente del partido del próximo sábado ante Defensores de Belgrano.
Por Ovación
La Asociación del Fútbol Argentino designó a Juan Pafundi como árbitro principal del encuentro, acompañado por Iván Allende y Diego Romero como asistentes, mientras que Wenceslao Meneses será el cuarto árbitro.
Un historial corto y con saldo favorable para Colón
Los antecedentes de Colón con Juan Pafundi son escasos, aunque el balance termina siendo positivo para el conjunto rojinegro. El primer partido que dirigió al Sabalero fue el 14 de abril de 2024, cuando el equipo santafesino derrotó como visitante a Deportivo Morón por 2-0 en una de las mejores producciones de aquella campaña en la Primera Nacional.
Desde entonces, Pafundi arbitró seis encuentros más de Colón, con un registro de tres victorias, dos empates y dos derrotas.
La última vez que estuvo al frente de un partido del Sabalero fue el pasado 14 de junio, en la derrota frente a Temperley por 2-1, uno de los resultados que profundizó el momento irregular que atraviesa el equipo de Ezequiel Medrán.
Los partidos de Colón con Juan Pafundi
- Deportivo Morón 0-2 Colón (2024)
- Defensores Unidos 2-1 Colón (2024)
- All Boys 1-1 Colón (Reducido 2024)
- Gimnasia de Mendoza 1-1 Colón (2025)
- Colón 0-1 Defensores de Belgrano (2025)
- Temperley 2-1 Colón (2025)
Balance: 7 partidos, 3 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.
Defensores también tiene buenos recuerdos
El historial de Defensores de Belgrano con Juan Pafundi también muestra números positivos. El Dragón fue dirigido en ocho oportunidades por el juez bonaerense, con un saldo de tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota.
Su primer antecedente se remonta al 30 de abril de 2023, cuando igualó sin goles frente a Almirante Brown como visitante. Mientras que el más reciente ocurrió el 27 de septiembre de 2025, con una victoria por 2-0 frente a Central Norte.
Los antecedentes de Defensores con Pafundi
- Almirante Brown 0-0 Defensores (2023)
- Defensores 1-0 Agropecuario (2023)
- Atlético de Rafaela 1-0 Defensores (Reducido 2023)
- Defensores 1-0 Nueva Chicago (2024)
- Defensores 0-0 Almagro (2024)
- Colón 0-1 Defensores (2025)
- Defensores 0-0 Deportivo Morón (2025)
- Defensores 2-0 Central Norte (2025)
Balance: 8 partidos, 3 victorias, 4 empates y 1 derrota.
Un duelo con mucho en juego
El partido encuentra a Colón en un momento delicado. El equipo de Medrán marcha quinto con 26 puntos y quedó a cinco unidades del líder Deportivo Morón tras el empate sin goles frente a Ciudad Bolívar en Santa Fe.
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Defensores de Belgrano, por su parte, buscará hacerse fuerte en el Juan Pasquale y repetir lo ocurrido en la primera rueda, cuando se llevó una victoria por 1-0 del Brigadier López.
Con Juan Pafundi como árbitro, el Sabalero intentará cortar la racha de resultados irregulares fuera de casa y volver a prenderse definitivamente en la pelea por la cima de la Zona A.
Primera Nacional (Fecha 18)
Racing (Cba.) - Chaco For Ever
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Luciano Díaz
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
F.C. Midland - Atlanta
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Colegiales - San Martín (T.)
Árbitro: Pablo Giménez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
Almagro - Agropecuario Argentino
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Martín Desposito
Def. de Belgrano - Colón
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Iván Allende
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
Nueva Chicago - Chacarita Juniors
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Franco Acita
Ciudad de Bolívar - Deportivo Morón
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
Quilmes A.C. - Gimnasia y Tiro (S.)
Árbitro: Javier Delbarba
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Rodrigo Villalba
Gimnasia y Esgrima (J.) - San Martín (S.J.)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
Alte. Brown - Godoy Cruz (Mza.)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
Dep. Madryn - San Miguel
Árbitro: Joaquín Gil
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Franco Morón
Estudiantes - All Boys
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
Árbitro asistente 2: Héber Ibáñez Meza
Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
Ferro Carril Oeste - Acassuso
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Mario Bardina
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
Patronato (P.) - Atlético de Rafaela
Árbitro: Nelson Sosa
Árbitro asistente 1: Hernán Vallejos
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
Mitre (S.E.) - Los Andes
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Gonzalo Ferrari
Árbitro asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Guillermo González
Temperley - Güemes (S.E.)
Árbitro: Jorge Broggi
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Árbitro asistente 2: Damián Olivetto
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Central Norte (S.) - San Telmo
Árbitro: Carlos Córdoba
Árbitro asistente 1: Javier Mihura
Árbitro asistente 2: Matías González
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
Dep. Maipú (Mza.) - Tristán Suárez
Árbitro: Lucas Comesaña
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque