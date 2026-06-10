El Club Atlético Colón será escenario de una gran velada boxística

Messi: "Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo"

Scaloni y el reemplazo de Balerdi: "Me voy a tomar uno o dos días más para anunciarlo"

¡Nos volvimos a ilusionar! La Selección goleó a Islandia en su último amistoso previo al Mundial