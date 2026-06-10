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Hantavirus: se notificaron nuevos casos y la totalidad de los mismos asciende a 47

Además, el total de casos de hantavirus confirmados durante la temporada 2025-2026 es de 107 confirmados. La región Centro concentra 54% de los casos

10 de junio 2026 · 09:32hs
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Hantavirus: se notificaron nuevos casos y la totalidad de los mismos asciende a 47

Hantavirus: se notificaron nuevos casos y la totalidad de los mismos asciende a 47

Nuevos casos de hantavirus se registraron en la semana epidemiológica (SE) 21.º y la totalidad de los confirmados durante 2026 asciende a 47, mientras que el total acumulado de la temporada 2025-2026 (SE 27/2025 a SE 20/2026) es de 107 confirmados.

Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) en el que se detalló que la región Centro concentra 54% de los casos principalmente en Provincia de Buenos Aires (PBA) (44 casos).

En tanto, la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del noroeste de Argentina (NOA) (0,63 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 37 casos confirmados, de los cuales el 81% se encuentra en Salta, mientras que en la región sur se registran 12 casos repartidos entre Río Negro (6), Chubut (5) y Neuquén (1).

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El hantavirus se transmite al ser humano a través de roedores silvestres

La enfermedad por hantavirus se transmite al ser humano principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excremento.

La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados.

La transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, también en los peri-domicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas o, en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse desde un cuadro leve con fiebre inespecífica, hasta una forma grave con insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico.

Además, los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un estado gripal e incluyen: fiebre superior a 38 °C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin compromiso de las vías respiratorias superiores.

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