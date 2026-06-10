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Calendario de feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

El próximo descanso por feriados se genera en menos de una semana, por el homenaje al General Martín Miguel de Güemes

10 de junio 2026 · 08:51hs
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Calendario de feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

Calendario de feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

Promediando mitad de año y en la antesala del inicio del invierno, el calendario oficial de feriados indica que aún quedan muchos fines de semana largo para disfrutar de una escapada en la Argentina y aprovechar unos días de descanso.

En 2026 restan seis fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre, incluyendo dos períodos de cuatro días consecutivos que aparecen entre los más extensos del calendario.

El próximo llegará entre el 13 y el 15 de junio, gracias al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Será el primero de una serie de descansos que se extenderán durante el segundo semestre.

Uno de los más esperados será el de julio, cuando el Día de la Independencia dará lugar a un fin de semana largo de cuatro jornadas consecutivas entre el 9 y el 12 de ese mes.

También habrá oportunidades para viajar durante agosto, octubre y noviembre, mientras que diciembre cerrará el año con otro descanso extendido de cuatro días.

Fines de semana largos que quedan en 2026

  • 13, 14 y 15 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes).
  • 9, 10, 11 y 12 de julio (Día de la Independencia).
  • 15, 16 y 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín).
  • 10, 11 y 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).
  • 21, 22 y 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).
  • 5, 6, 7 y 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María).

Los períodos más extensos que quedan en el año serán los de julio y diciembre, ambos con cuatro días consecutivos de descanso.

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