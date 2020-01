Horóscopo del domingo 12 de enero de 2020

ARIES

Actúa con integridad y firmeza, que todo saldrá bien. Necesitarás de todo tu poder de concentración y creatividad para sostener tus ideas. Eres venerado por tu gran corazón.

TAURO

Contarás hoy con determinación, fuerza de voluntad y justicia. Podrás llegar a tus metas y sentirte realizado. No planificas ni evalúas ideas, por eso quedas siempre insatisfecho.

GÉMINIS

Momentos de tranquilidad y felicidad experimentarás en la jornada de hoy. Lejos están las tormentas de tu vida ahora. El amor en su más pura forma queda en evidencia en los peores momentos de la vida, donde todo rastro de esperanza parece habernos abandonado.

CÁNCER

Jornada en la te sentirás embargado por un completo sentimiento de soledad y negatividad. Es solo una etapa, no desesperes. Procura siempre tener una mente calma y analítica cuando es necesario tomar una determinación que afectará radicalmente tu futuro.

LEO

Planteale a tu pareja tus aflicciones recientes. No desesperes ante la presión de tus obligaciones, respira hondo y continúa. Es de sabios replantearse ciertas ideas, no debes confiar en verdades absolutas. En tu humildad encontrarás la razón para cambiar.

VIRGO

Que tu día no pase sin formular algún tipo de meta o plan a futuro, porque contarás con una claridad mental envidiable. Coloca tus responsabilidades al comienzo de tu lista de actividades para el día. Deberás aceptar que el tiempo para juegos ha terminado.

LIBRA

No te apresures en juicios hacia desconocidos porque te puedes llevar grandes sorpresas. Alguien que no esperabas te visitará. Hay amistades que son buenas compañías pero no buenas consejeras, sé prudente con tus confidencias.

ESCORPIO

Si no estás seguro de lo que vas a hacer, permítete unos momentos de meditación y así sabrás tomar la más acertada decisión. Una invitación a una fiesta original y misteriosa te sorprenderá. Buscar la vestimenta y los accesorios para estar radiante.

SAGITARIO

Es el momento para poner los pies sobre la tierra y tomar decisiones importantes que no afecten tu vida privada. Sé muy cauteloso.No te dejas atrapar ni poseer. El temor a los gritos y los reproches te bloquean y no te dejan vivir en armonía.

CAPRICORNIO

Tu sagacidad y astucia te abrirán puertas en el ámbito laboral. En el amor, muéstrate sencillo y humilde con tu pareja. Agota todos tus recursos antes de darte por vencido en una relación. Si bien sentirás la pérdida, no tendrás nada que reprocharte en el futuro.

ACUARIO

Sientes cómo tu objetividad y tu fría estabilidad se comienzan a desvanecer por un arrebato de pasión. No desesperes. Los días de intensa humedad te jugarán una mala pasada en el ámbito de la salud. No te expongas innecesariamente al sol o a calores extremos.

PISCIS

Hay decisiones que se toman mejor guiándose por el sentido de la ética personal y profesional. Si tienes dudas, habla con un amigo. Júpiter va a provocar en ti fuertes dosis de energía. Tendrás muchas ganas de salir y divertirte, elige para ello gente afín.