Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 2 de diciembre

2 de diciembre 2025 · 07:12hs
Horóscopo Sagitario



Horóscopo del martes 2 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El día trae impulso y rapidez mental. Resolverás trámites o pendientes con facilidad. En el amor, una señal te confirma que vas por buen camino.



Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tu paciencia será clave. Un tema económico puede comenzar a estabilizarse. En lo afectivo, necesitás calma y claridad para dar el próximo paso.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será tu mayor aliada. Reuniones, charlas y mensajes que destraban situaciones. En el amor, llega una sorpresa agradable.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Día ideal para ordenar ideas y tomar distancia de tensiones. Una noticia relacionada con la familia o el hogar trae alivio. Cuidá tu energía.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma está en alza y abre puertas. Buen día para presentaciones, entrevistas o conversaciones importantes. En lo personal, alguien te admira en silencio.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La productividad será alta, pero evitá sobrecargarte. Tendrás claridad para organizar tu semana. En el amor, necesitás un gesto sincero.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El martes llega con creatividad y suavidad emocional. Un proyecto o idea cobra fuerza. En lo sentimental, aparece una propuesta inesperada.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Profundidad y enfoque total. Resolverás un asunto que venías postergando. En el amor, tu intuición te guía hacia una conversación necesaria.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El optimismo te acompaña y te impulsa a nuevos desafíos. En el trabajo, avances concretos. En lo personal, una buena noticia ilumina tu día.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día de responsabilidades pero también de logros. Te escuchan y valoran más de lo que creés. En el amor, se aclara una confusión reciente.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Mente brillante y soluciones creativas. Ideal para estudios, proyectos o ideas innovadoras. En lo afectivo, necesitás más conexión y menos distancia.tWh9MQ

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad será tu fortaleza. Momento para cerrar heridas y avanzar. En lo laboral, intuición acertada para tomar decisiones.


