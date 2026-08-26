Murió Rubén Rada a los 83 años tras permanecer un mes internado por una neumonía

El músico uruguayo falleció este miércoles 26 de agosto a las 15.30, luego de permanecer internado durante aproximadamente un mes por una neumonía y sus complicaciones. Su familia confirmó la noticia. Rada había continuado activo hasta sus últimos meses y tenía previsto volver a presentarse con Tótem en octubre.

Rubén Rada , una de las figuras fundamentales de la música popular uruguaya y referente indiscutido del candombe y sus fusiones con el rock, el jazz, el blues y otros ritmos, murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años . El artista se encontraba internado desde hacía aproximadamente un mes por una neumonía y sus complicaciones.

La noticia fue comunicada por su familia a través de las redes sociales oficiales del músico. “ Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo ”, expresaron sus allegados.

En el mismo mensaje, la familia agradeció a quienes acompañaron al artista durante su internación y al equipo médico que lo atendió durante las últimas semanas.

La muerte de Rada marca el final de una trayectoria de más de seis décadas, durante las cuales se convirtió en uno de los grandes embajadores de la música uruguaya y en una referencia central de la cultura del Río de la Plata.

Un mes de internación

Rada había sido internado a comienzos de agosto en Montevideo debido a un cuadro respiratorio. En ese momento, distintos medios uruguayos informaron que padecía una neumonía bilateral y que permanecía bajo observación médica.

La evolución de su estado de salud terminó complicándose y, después de varias semanas de internación, su familia confirmó este miércoles su fallecimiento.

El artista ya había atravesado otros episodios de salud importantes. En 2015 fue hospitalizado para someterse a una angioplastia coronaria y, posteriormente, en 2017, permaneció tres días internado debido a un pico de presión.

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Una carrera marcada por el candombe

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada construyó una carrera que atravesó diferentes géneros y generaciones.

Fue integrante de agrupaciones fundamentales de la música uruguaya como El Kinto, Tótem y Opa, y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria como solista.

Su aporte fue determinante para la evolución del denominado candombe beat, una corriente que combinó la tradición afro-uruguaya del candombe con elementos del rock y otras expresiones de la música popular.

A lo largo de su carrera, Rada también incorporó influencias del jazz, el blues, la murga y el funk, logrando construir un estilo propio que lo convirtió en una figura reconocible dentro y fuera de Uruguay.

Canciones que quedaron en la memoria

Como solista, Rada dejó una extensa obra que incluye canciones como “Las manzanas”, “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Dedos”, “Blumana” y “Muriendo de plena”.

Su música trascendió las fronteras de Uruguay y alcanzó especialmente al público argentino, con una fuerte presencia en los escenarios y en la cultura musical rioplatense.

Durante décadas compartió escenarios y proyectos con músicos de diferentes generaciones, manteniendo una actividad artística constante incluso en los últimos años de su vida.

Rada seguía activo hasta sus últimos meses

Lejos de retirarse, Rada continuó desarrollando proyectos musicales durante 2026. Poco antes de su internación había lanzado “¿Quién va a cantar?”, un ciclo de encuentros musicales con distintos artistas que comenzó a difundir a través de YouTube.

Además, tenía previsto participar en dos presentaciones en octubre para celebrar el reencuentro de Tótem, la emblemática banda que había integrado desde comienzos de la década de 1970.

El proyecto mostraba que, a los 83 años, el músico continuaba vinculado activamente con la creación, los escenarios y las nuevas generaciones de artistas.

Un legado que trasciende generaciones

La figura de Rubén Rada quedó asociada a una forma particular de entender la música uruguaya: partir de las raíces del candombe para dialogar con el rock, el jazz, el funk, la murga y otros lenguajes.

Su influencia alcanzó a generaciones de músicos y trascendió ampliamente las fronteras de Uruguay. Fue también parte de una época clave para la música rioplatense, cuando artistas de ambas orillas comenzaron a desarrollar nuevas formas de fusionar sus tradiciones musicales.

Rada murió después de una extensa trayectoria artística y cuando todavía mantenía proyectos por delante. Su legado queda en sus canciones, sus discos, sus agrupaciones y en una manera de entender el candombe como una expresión abierta a la experimentación y al diálogo con otros géneros.

La música uruguaya pierde así a uno de sus grandes referentes, pero la obra de “El Negro Rada” permanece como parte esencial de la identidad musical del Río de la Plata.