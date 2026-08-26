CRAI superó a Banco Provincial y es puntero del Torneo Oficial de damas

En un intenso cotejo, la victoria de CRAI sobre Banco Provincial comenzó con a completar el quinto capítulo del certamen que fue suspendido oportunamente por las malas condiciones climáticas.

CRAI derrotó a Banco Provincial y se adueñó de la cima de la tabla de posiciones.

La quinta fecha del Torneo Oficial de damas debía disputarse el pasado lunes 17 de agosto aprovechando el feriado nacional pero por las malas condiciones climáticas la programación fue suspendida en su totalidad. Por eso, para ir poniéndose al día, a la vera de la autopista, en un partido duro, intenso, de hacha y tiza, CRAI consiguió vencer a Banco Provincial por 3 a 2, lo que le permite las Gitanas quedarse al frente en soledad de la tabla de posiciones.

En un encuentro que fue controlado por Maximiliano Miranda y Beatríz Acuña, abrió la cuenta la visita por intermedio de la experimentada Ruth Fuchs, mientras que posteriormente llegó la igualdad de la capitana Victoria Bertone de penal. Después llegaron dos tantos de Paula Qüesta, uno desde el fijo, y sobre el final, las Kresteras descontaron de la mano de Luisina Delmenico.

Es importante recordar que de la quinta fecha todavía deben jugar La Salle Jobson con Colón de San Justo, Universitario de Santa Fe con El Quillá Amarillo y El Quillá Azul con Santa Fe Rugby, y también está pendiente de la segunda fecha, el cruce que debían sostener Universitario de Santa Fe con Santa Fe Rugby Club.

Las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente manera: CRAI 16, El Quillá 13; Banco Provincial 12; Santa Fe Rugby y El Quillá Amarillo 6; Universitario y La Salle Jobson 3; Colón de San Justo 0.

El próximo sábado 29 de agosto en cumplimiento de la séptima fecha, a las 17, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby recibirá a Colón de San Justo, y en la autopista, CRAI lo hará con La Salle Jobson en uno de los cotejos sobresalientes. En barrio Las Delicias, Universitario será anfitrión de El Quillá Azul, y en el estadio Sergio Antoniazzi, junto al lago del Parque Belgrano, Náutico El Quillá Amarillo jugará con Banco Provincial.

Por la Zona Ascenso, el viernes 28, a las 21, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Azul jugará con El Quillá Blanco, mientras que el sábado 28 lo harán Colón de Santa Fe con CRAR de Rafaela en cancha de Banco Provincial, Argentino de San Carlos con CRAI Blanco, y Alma Juniors de Esperanza lo hará con Unión de Santa Fe en el polideportivo de la ruta provincial 70.

Las posiciones en el segundo estamento se encuentran de esta manera: Alma Juniors 15; Argentino de San Carlos y CRAI Blanco 12; CRAR de Rafaela 9; Colón 8, Atlético Franck y Unión 7; Santa Fe RC B 6, SFRC C y El Quillá Blanco 0.

Síntesis: CRAI 3- Banco Provincial 2

CRAI alistó a: Magdalena Chemes; Victoria Bertone (c), Victoria Etcheverry, Milagros Escudero, Rosario Gómez Iriondo, Trinidad Juez, Ernestina Palmier, Milagros Paniccia, Aldana Sosa, Paula Qüesta, Juana Soto Payva. DT: Iván Díaz. Luego ingresaron: Clara Dodorico, Victoria Molinas, Joaquina Salva, Juana Soto Payva, Solange Alegre y Rafaela Zanetta.

Banco Provincial a: María Celina Basilio, Valentina Suravsky, Ana Sánchez, Candela Petruzzo, Clara Palacios, Milagros Paiva, Morena García Rossi, Ruth Fuchs, Pilar Figueroa, Rocío Caldiz (c) y Luisina Delmenico. DT: Daniel De Petre. Luego ingresaron: Valentina Ceconi, Avril González.

Tarjetas verde: Victoria Bertone, Aldana Sosa (CRAI); Ruth Fuchs, Pilar Figueroa y Luisina Delmenico (B).

Goles: Ruth Fuchs (BP), Victoria Bertone (C), Victoria Etcheverry (C), Paula Questa (C) y Valentina Suravsky (BP)

Cancha: CRAI

Árbitros: Maximiliano Miranda y Beatríz Acuña.