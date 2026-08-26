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Juegos Suramericanos: llegó el equipamiento para remo y canotaje

La ciudad de Santa Fe recibió la pista y la línea de partida que se instalarán en la Laguna Setúbal para las competencias de remo convencional y canotaje de velocidad.

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Por Ovación

26 de agosto 2026 · 17:34hs
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Juegos Suramericanos: llegó el equipamiento para remo y canotaje

La ciudad de Santa Fe avanza con los preparativos para recibir los XIII Juegos Suramericanos 2026. Arribó la pista y la línea de partida que serán utilizadas para las competencias de remo convencional y canotaje de velocidad, que tendrán como escenario la Costanera Este, sobre la Laguna Setúbal.

La infraestructura permitirá acondicionar el espacio para el desarrollo de las regatas, con largadas, llegadas, carriles delimitados y áreas técnicas y operativas para atletas, oficiales y equipos de organización.

Remo convencional: del 15 al 18 de septiembre

El remo convencional será la primera de estas disciplinas en salir al agua. Se disputará del 15 al 18 de septiembre, con 17 pruebas entre las ramas femenina, masculina y mixta.

Juegos Suramericanos: contin&uacute;a llegando la infraestructura para las competencias de remo y canotaje en Santa Fe.

Juegos Suramericanos: continúa llegando la infraestructura para las competencias de remo y canotaje en Santa Fe.

Las embarcaciones competirán en carriles delimitados y en línea recta, en pruebas individuales y por equipos. El objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible, combinando técnica, potencia, coordinación y resistencia.

Canotaje de velocidad: del 23 al 25 de septiembre

El canotaje de velocidad tendrá sus competencias del 23 al 25 de septiembre. Las regatas se desarrollarán en línea recta, con las embarcaciones ubicadas en carriles delimitados y en distancias de 200, 500 y 1.000 metros.

La disciplina combina potencia, precisión, técnica y resistencia. En la modalidad de canoa, los atletas reman de un solo lado, utilizando una pala de una única cuchara y adoptando una posición característica, con una rodilla apoyada en el bote. La victoria queda para la embarcación cuya proa cruza primero la línea de llegada.

La Laguna Setúbal, escenario de los Juegos Suramericanos

La Costanera Este y la Laguna Setúbal, uno de los paisajes naturales más representativos de Santa Fe y escenario habitual de la práctica de deportes náuticos, se convertirán en uno de los grandes escenarios de los Juegos Suramericanos.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

La cuenta regresiva ya está en marcha. La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir el evento deportivo más importante de la historia de la provincia

Suramericanos Remo canotaje
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