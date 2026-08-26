Juegos Suramericanos: Rosario será sede de la competencia de esgrima

Rosario recibirá a los mejores exponentes de la esgrima del continente entre el 13 y el 18 de septiembre. Habrá pruebas individuales y por equipos en espada, florete y sable, con participación de delegaciones de 15 países.

La ciudad de Rosario tendrá la competencia de esgrima de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una disciplina que reunirá a los mejores deportistas del continente en seis jornadas de competencia. La cita será una oportunidad para que atletas, entrenadores y público compartan una experiencia deportiva marcada por el esfuerzo, el respeto y el juego limpio, valores que representan el espíritu de los Juegos.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirá a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia.

La competencia se desarrollará entre el domingo 13 y el viernes 18 de septiembre en el Club Atlético Provincial, en el estadio Salvador Bonilla, donde competirán deportistas de los países afiliados a la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y a la Federación Internacional de Esgrima (FIE).

Seis jornadas para celebrar en los Suramericanos

Las actividades oficiales comenzarán el 12 de septiembre con la reunión técnica y de arbitraje, mientras que desde el domingo 13 se pondrán en marcha las competencias Durante las tres primeras jornadas se disputarán las pruebas individuales de florete, espada y sable en ambas ramas. Desde el miércoles 16 hasta el viernes 18 será el turno de las competencias por equipos, que concluirán cada jornada con las respectivas ceremonias de premiación.

La disciplina pondrá en juego medallas en las modalidades de espada, florete y sable, tanto en la rama femenina como masculina. El programa contempla competencias individuales y por equipos, con un cronograma que distribuirá las pruebas a lo largo de seis días.

La esgrima tendrá como escenario las instalaciones del Club Provincial de Rosario.

Las competencias individuales comenzarán con una fase clasificatoria de poules y continuarán con cuadros de eliminación directa hasta definir a los finalistas. En tanto, las pruebas por equipos se disputarán según el rendimiento obtenido en las competencias individuales, de acuerdo con el reglamento internacional vigente.

Mucho más que una competencia en los Suramericanos

La esgrima será una de las disciplinas que permitirá mostrar a la provincia de Santa Fe como anfitriona del deporte sudamericano. Más allá de los resultados, los Juegos promueven el encuentro entre culturas, el intercambio de experiencias y la construcción de vínculos a través del deporte.

Cada combate reflejará años de preparación, disciplina y compromiso, pero también el trabajo silencioso de entrenadores, dirigentes, árbitros, voluntarios y familias que acompañan el desarrollo de cada deportista. Ese esfuerzo colectivo es parte del legado que los Juegos buscan dejar en la provincia: fortalecer el deporte, inspirar a nuevas generaciones y consolidar a Santa Fe como escenario de los grandes acontecimientos deportivos del continente.