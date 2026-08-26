Créditos hipotecarios: cómo funcionará el nuevo programa del Gobierno nacional que busca facilitar el acceso a la vivienda

La iniciativa anunciada por Luis Caputo contempla $2 billones del FGS de la ANSES para fondear a los bancos. Los créditos deberán destinarse a la primera vivienda, tendrán un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima de UVA + 7,5%.

Créditos hipotecarios: cómo funcionará el nuevo programa del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda

El Gobierno nacional anunció un nuevo esquema para ampliar la oferta de créditos hipotecarios y facilitar el acceso a la primera vivienda. La iniciativa, presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo , contempla el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para otorgar financiamiento de largo plazo a los bancos.

El programa tendrá un monto total de $2 billones y comenzará con una primera licitación de $200.000 millones . El objetivo es que las entidades financieras utilicen esos recursos exclusivamente para otorgar créditos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda .

Un punto clave es que no se trata de una línea de créditos que las personas puedan solicitar directamente al Estado. El mecanismo estará dirigido a los bancos: recibirán fondos mediante licitaciones y luego deberán transformarlos en préstamos hipotecarios para personas humanas.

Según explicó Caputo durante la presentación, el esquema busca resolver uno de los principales problemas del mercado hipotecario: los bancos captan depósitos de corto plazo, pero deben otorgar préstamos que se extienden durante muchos años. El financiamiento del FGS apunta a ofrecerles fondeo de mayor plazo para ampliar la oferta de créditos.

Cuáles son las condiciones

El programa establece una serie de requisitos para los préstamos que otorguen las entidades participantes:

Monto total: $2 billones.

$2 billones. Primera licitación: $200.000 millones.

$200.000 millones. Plazo mínimo: 15 años.

15 años. Tasa máxima: UVA + 7,5%.

UVA + 7,5%. Monto máximo: equivalente a 150.000 UVA.

equivalente a 150.000 UVA. Destino: compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Los fondos serán adjudicados a los bancos mediante licitaciones. Cada una tendrá un monto de $200.000 millones y las entidades podrán participar en dos tramos.

Uno tendrá un plazo de un año, con una tasa mínima de UVA + 2,50%, mientras que el segundo será a cinco años, con una tasa mínima de UVA + 4,50%.

Además, cada banco podrá quedarse con un máximo del 20% de cada licitación y tendrá 90 días corridos desde la adjudicación para convertir los fondos recibidos en créditos hipotecarios.

Qué significa UVA + 7,5%

La tasa es uno de los aspectos centrales del programa. El Gobierno estableció que los bancos que utilicen estos fondos no podrán otorgar créditos con una tasa superior a UVA + 7,50%.

La UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) se actualiza de acuerdo con la evolución de la inflación. Por lo tanto, el capital del préstamo se ajusta siguiendo ese indicador y, sobre ese capital actualizado, se aplica la tasa de interés correspondiente.

En este caso, el límite establecido por el programa es del 7,5% anual adicional al ajuste por UVA. Cada banco podrá definir sus propias condiciones comerciales, pero deberá respetar ese tope si utiliza los recursos del esquema.

Los préstamos, además, deberán tener un plazo mínimo de 15 años y un máximo equivalente a 150.000 UVA.

Cuánto sería la cuota de un crédito

El Ministerio de Economía difundió también un ejemplo para mostrar cómo podría funcionar el esquema.

La simulación toma una propiedad valuada en USD 106.667, para la cual el crédito cubriría el 75% del valor. El préstamo sería equivalente a $120.920.000, con una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años.

De acuerdo con ese ejemplo, la cuota inicial sería de $865.098. Para acceder al préstamo, el grupo familiar debería acreditar un ingreso neto mensual de $3.460.391, de manera que la cuota represente el 25% de los ingresos.

Se trata de una simulación elaborada por el Ministerio de Economía, por lo que los valores concretos de los créditos dependerán de las condiciones que ofrezcan las entidades financieras y de la evolución de la UVA.

Con este esquema, el Gobierno busca que los bancos dispongan de financiamiento de largo plazo para aumentar la cantidad de créditos hipotecarios disponibles. La iniciativa apunta principalmente a ampliar las posibilidades de acceso a la primera vivienda, bajo condiciones de plazo y tasa establecidas por el programa.