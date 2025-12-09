Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 9 de diciembre

9 de diciembre 2025 · 06:52hs
Horóscopo Sagitario

UNO Santa Fe

Horóscopo Sagitario

Horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025

Aries (21/3 al 19/4)

Resolvés pendientes que te inquietaban. Avance firme y decidido.

Tauro (20/4 al 20/5)

La estabilidad vuelve. Se acomodan temas económicos o prácticos.

Géminis (21/5 al 20/6)

La comunicación será tu aliada. Llega un mensaje o propuesta importante.

Cáncer (21/6 al 22/7)

Cuidás tu bienestar emocional. Cambios positivos en tu rutina.

Leo (23/7 al 22/8)

Una buena noticia ilumina el día. Tu esfuerzo comienza a verse.

Virgo (23/8 al 22/9)

Jornada productiva. Lográs más de lo que esperabas.

Libra (23/9 al 22/10)

El equilibrio regresa. Situaciones tensas se alivian.

Escorpio (23/10 al 21/11)

Tomás decisiones importantes con valentía. Energía poderosa.

Sagitario (22/11 al 21/12)

Inspiración y ganas de aprender. Proyectos personales en movimiento.

Capricornio (22/12 al 19/1)

Avances laborales. Un consejo o propuesta te guía.

Acuario (20/1 al 18/2)

Ideas originales aparecen espontáneamente. Excelente día creativo.__IP__

Piscis (19/2 al 20/3)

Claridad emocional. Cerrás ciclos, perdonás o hacés las paces.

