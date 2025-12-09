Horóscopo del martes 9 de diciembre de 2025
Aries (21/3 al 19/4)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 9 de diciembre
Resolvés pendientes que te inquietaban. Avance firme y decidido.
Tauro (20/4 al 20/5)
La estabilidad vuelve. Se acomodan temas económicos o prácticos.
Géminis (21/5 al 20/6)
La comunicación será tu aliada. Llega un mensaje o propuesta importante.
Cáncer (21/6 al 22/7)
Cuidás tu bienestar emocional. Cambios positivos en tu rutina.
Leo (23/7 al 22/8)
Una buena noticia ilumina el día. Tu esfuerzo comienza a verse.
Virgo (23/8 al 22/9)
Jornada productiva. Lográs más de lo que esperabas.
Libra (23/9 al 22/10)
El equilibrio regresa. Situaciones tensas se alivian.
Escorpio (23/10 al 21/11)
Tomás decisiones importantes con valentía. Energía poderosa.
Sagitario (22/11 al 21/12)
Inspiración y ganas de aprender. Proyectos personales en movimiento.
Capricornio (22/12 al 19/1)
Avances laborales. Un consejo o propuesta te guía.
Acuario (20/1 al 18/2)
Ideas originales aparecen espontáneamente. Excelente día creativo.
Piscis (19/2 al 20/3)
Claridad emocional. Cerrás ciclos, perdonás o hacés las paces.