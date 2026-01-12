Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 12 de enero

12 de enero 2026 · 07:23hs
Horóscopo de Capricornio

UNO Santa Fe

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo del lunes 12 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arranca la semana con dinamismo y decisión. En el trabajo, se activa un proyecto que requerirá liderazgo. En el amor, más paciencia en las conversaciones.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día para organizar prioridades y no dispersar energía. En lo económico, buena oportunidad para ordenar cuentas. En los vínculos, gestos de apoyo fortalecen la relación.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será clave: reuniones, mensajes y propuestas en puerta. En el amor, aclarar dudas trae alivio. Evitá sobrecargarte de tareas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Energía enfocada en el hogar y las emociones. En el trabajo, conviene avanzar con cautela. En el dinero, pequeños ajustes generan tranquilidad.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Buen comienzo de semana para iniciativas personales. Reconocimiento o validación externa impulsa tu confianza. En el amor, plan compartido renueva el vínculo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Jornada ideal para ordenar agendas y cerrar pendientes. En lo laboral, un detalle marca la diferencia. En los afectos, las palabras calmas evitan roces.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Necesidad de equilibrio entre trabajo y vida personal. En el dinero, una decisión prudente rinde a futuro. En el amor, armonía si hay diálogo sincero.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intuición afinada para detectar oportunidades. En el ámbito laboral, un cambio se perfila favorable. En los vínculos, abrirse emocionalmente fortalece la confianza.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Ganas de movimiento y nuevos desafíos. En el trabajo, aparece contacto o propuesta interesante. En el amor, entusiasmo y complicidad.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día de foco y responsabilidad. Avances concretos en un objetivo personal o profesional. En el amor, estabilidad y proyectos a mediano plazo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad y pensamiento innovador. En lo laboral, una idea disruptiva puede ser bien recibida. En los afectos, necesidad de espacio y libertad emocional.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad y empatía a flor de piel. En el trabajo, mejor actuar con calma y paso firme. En el amor, diálogo profundo y contención mutua.

Horóscopo lunes enero
Noticias relacionadas
Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Último Momento
Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

Ovación
Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

River le ganó a Millonarios de Colombia por la Serie Rio de la Plata

River le ganó a Millonarios de Colombia por la Serie Rio de la Plata

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"