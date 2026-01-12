Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 12 de enero

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arranca la semana con dinamismo y decisión. En el trabajo, se activa un proyecto que requerirá liderazgo. En el amor, más paciencia en las conversaciones.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día para organizar prioridades y no dispersar energía. En lo económico, buena oportunidad para ordenar cuentas. En los vínculos, gestos de apoyo fortalecen la relación.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será clave: reuniones, mensajes y propuestas en puerta. En el amor, aclarar dudas trae alivio. Evitá sobrecargarte de tareas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Energía enfocada en el hogar y las emociones. En el trabajo, conviene avanzar con cautela. En el dinero, pequeños ajustes generan tranquilidad.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Buen comienzo de semana para iniciativas personales. Reconocimiento o validación externa impulsa tu confianza. En el amor, plan compartido renueva el vínculo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Jornada ideal para ordenar agendas y cerrar pendientes. En lo laboral, un detalle marca la diferencia. En los afectos, las palabras calmas evitan roces.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Necesidad de equilibrio entre trabajo y vida personal. En el dinero, una decisión prudente rinde a futuro. En el amor, armonía si hay diálogo sincero.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intuición afinada para detectar oportunidades. En el ámbito laboral, un cambio se perfila favorable. En los vínculos, abrirse emocionalmente fortalece la confianza.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Ganas de movimiento y nuevos desafíos. En el trabajo, aparece contacto o propuesta interesante. En el amor, entusiasmo y complicidad.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día de foco y responsabilidad. Avances concretos en un objetivo personal o profesional. En el amor, estabilidad y proyectos a mediano plazo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad y pensamiento innovador. En lo laboral, una idea disruptiva puede ser bien recibida. En los afectos, necesidad de espacio y libertad emocional.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad y empatía a flor de piel. En el trabajo, mejor actuar con calma y paso firme. En el amor, diálogo profundo y contención mutua.