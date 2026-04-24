24 de abril 2026

24 de abril 2026 · 07:04hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 24 de abril

El horóscopo diario

UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

General: El Sol en tu signo te otorga una seguridad envidiable. Es un gran día para tomar decisiones profesionales de largo aliento.

Trabajo: Aparecen oportunidades que, aunque parecen lentas, son sumamente sólidas. Tu constancia será tu mejor herramienta hoy.

Bienestar: Tu cuerpo te pide rutina. Prioriza una buena cena y descanso de calidad para cerrar la semana con equilibrio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Alerta Astral: Con la entrada de Venus hoy y Urano mañana en tu signo, la energía está muy revuelta. Puede haber malentendidos con personas jóvenes o parejas.

Amor: Se recomienda prudencia extrema. Si hay tensiones, deja pasar unos días antes de tomar decisiones definitivas.

Trabajo: Aprovecha tu creatividad disparada, pero evita los debates innecesarios en el entorno laboral.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

General: Júpiter te protege y te da un impulso en la prosperidad, pero hoy es un día de "cuidado" según los astros. No te expongas innecesariamente.

Emociones: Te sentirás más sensible de lo habitual. Busca espacios de retiro o silencio para procesar lo que sientes.

Trabajo: El esfuerzo silencioso que vienes realizando comenzará a dar frutos pronto, aunque hoy sientas que el avance es nulo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Poder: Es un momento de liderazgo natural. Incluso si no tienes el cargo formal, otros buscarán tu guía hoy.

Amor: Tu carisma está en un punto máximo. Llamarás la atención sin proponértelo, ideal para quienes buscan reavivar la chispa.

Consejo: No te dejes llevar por los excesos nocturnos; tu cuerpo agradecerá un poco de moderación.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Éxito: La influencia planetaria es claramente favorable. Será un viernes muy fructífero para negocios, inversiones y asuntos materiales.

Fluidez: Todo te resultará más fácil y "brillante" de lo normal. Es el día ideal para cerrar tratos o presentar proyectos.

Salud: Buen momento para retomar hábitos saludables que habías abandonado.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Vínculos: Las relaciones buscan solidez. Es un buen momento para consolidar acuerdos o redefinir las reglas de una sociedad.

Trabajo: Surgirán colaboraciones interesantes, pero elígelas con pinzas. No todos los que se acercan tienen tus mismos valores.

Decisión: Hay una elección pendiente en tu vida personal que ya no admite más postergaciones.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Relaciones: Con el Sol en tu signo opuesto (Tauro), el foco está en la pareja y los socios. La cooperación será la llave del éxito hoy.

Dinero: Momento de ordenar recursos compartidos. Evita gastos superfluos y enfócate en la estabilidad a futuro.

Energía: Intenta soltar el control. Las cosas fluirán mejor si dejas que los demás también tomen la iniciativa.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Rutina: La energía taurina te ayuda a poner orden en el caos cotidiano. Tu productividad será alta si te apegas a un plan.

Bienestar: Implementa hábitos más eficientes. Un pequeño cambio en tu alimentación o ejercicio hoy tendrá efectos duraderos.

Social: Un encuentro casual puede darte una perspectiva nueva sobre un problema que te preocupaba.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Creatividad: Te sentirás especialmente ocurrente e inteligente. Usa este impulso para destrabar proyectos creativos que estaban estancados.

Amor: No es momento de analizar tanto, sino de actuar. Deja que los sentimientos guíen tus pasos en lugar de la lógica fría.

Hogar: Buenas noticias relacionadas con la familia o la vivienda podrían alegrar tu tarde.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Cambio: Estás viviendo una etapa de transformación profunda. La salida de Urano de Tauro te quita un peso de encima y te da mayor libertad.

Amor: Algo inesperado rompe tus esquemas tradicionales. Déjate sorprender y no intentes racionalizarlo todo.

Trabajo: Tu visión innovadora es tu mejor activo hoy. No temas proponer ideas que otros tildarían de "locas".

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)