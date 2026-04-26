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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 26 de abril

26 de abril 2026 · 08:50hs
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Horóscopo del domingo 26 de abril de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

  • Social: Tu teléfono no dejará de sonar. Es un domingo ideal para reuniones cortas, mates con amigos o caminatas por el barrio.
  • Mente: Tendrás una claridad inusual para resolver un problema logístico que te molestaba.
  • Amor: No prometas más de lo que puedes cumplir en el calor del momento. La impulsividad verbal podría jugarte una mala pasada.
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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

  • Dinero: Tu atención se desplaza hacia el valor de las cosas. Podrías sentir el impulso de realizar una compra tecnológica o un gasto inesperado para el hogar.
  • Bienestar: Después de la agitación de los días pasados, este domingo te pide volver a la tierra. Un buen almuerzo en familia será tu cable a tierra.
  • Consejo: No te resistas a los cambios de planes de último minuto; Tauro, hoy la rigidez solo te traerá dolor de cabeza.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

  • Energía: Eres el protagonista absoluto. Con el Sol en tu signo vecino y Urano/Venus en el tuyo, irradias una vibra magnética y algo rebelde.
  • Personal: Es un día excelente para cambiar algo de tu apariencia o para presentarle al mundo una versión más auténtica de ti mismo.
  • Alerta: Evita dispersarte en mil tareas. Elige una actividad que realmente te apasione y dedícale tiempo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

  • Espiritualidad: Sentirás la necesidad de desconectarte del ruido exterior. Los movimientos planetarios te invitan a un "detox" digital.
  • Emociones: Podrías recibir un mensaje o señal de alguien del pasado que te ayudará a cerrar un ciclo pendiente.
  • Salud: Prioriza el descanso profundo. Tu sistema nervioso ha estado bajo mucha presión y hoy necesita silencio.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

  • Amistad: Los grupos y las causas sociales cobran importancia. Te sentirás inspirado por las ideas de otros y querrás colaborar en algo grande.
  • Amor: Un amigo podría revelarte sentimientos ocultos o darte un consejo que te abrirá los ojos sobre tu situación sentimental.
  • Suerte: Los contactos que hagas hoy, aunque parezcan informales, serán clave para tu futuro profesional.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

  • Imagen Pública: Aunque sea domingo, tu mente está en tus metas a largo plazo. Un chispazo de intuición te dirá cómo avanzar en ese proyecto que estaba frenado.
  • Hogar: Cierta tensión con figuras de autoridad o familiares mayores. No intentes tener la última palabra en todo.
  • Consejo: Organiza tu semana hoy por la tarde para bajar la ansiedad del lunes.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

  • Aventura: La energía de aire te favorece enormemente. Es un día perfecto para planificar un viaje largo o inscribirte en ese curso que tanto te interesa.
  • Mente: Tu curiosidad está en su punto máximo. Leer, investigar o debatir temas profundos te dará una gran satisfacción.
  • Amor: La conexión intelectual será más importante que la atracción física hoy. Busca alguien con quien puedas hablar horas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

  • Intimidad: El domingo se presenta ideal para conversaciones profundas y honestas con tu pareja o alguien muy cercano. No temas mostrar tu vulnerabilidad.
  • Finanzas: Revisa tus suscripciones y gastos automáticos. Podrías encontrar fugas de dinero que no habías notado.
  • Energía: Momento de soltar cargas emocionales que ya pesan demasiado. El desapego es tu palabra clave hoy.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

  • Pareja: El ingreso de Urano en tu signo opuesto ayer sigue generando réplicas. Hoy podrías ver a tu pareja (o a un socio) bajo una luz totalmente nueva.
  • Social: Evita las personas que drenan tu energía. Rodéate de gente que desafíe tu intelecto y te haga reír.
  • Decisión: Una propuesta inesperada para hacer algo diferente este domingo te sacará de la monotonía. ¡Di que sí!

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

  • Salud: Es un buen día para probar una receta saludable o empezar un diario de hábitos. Tu cuerpo te enviará señales claras sobre lo que necesita.
  • Trabajo: Si tienes tareas pendientes, las resolverás con una rapidez asombrosa gracias a una nueva herramienta o método.
  • Mascotas: Si tienes animales, dedicarles tiempo extra hoy te traerá mucha paz interior.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

  • Placer: Este domingo está hecho para el disfrute. El arte, los juegos y el romance están muy favorecidos por los astros.
  • Creatividad: Si tienes un hobby, hoy podrías crear algo realmente original. No busques la perfección, busca la expresión.
  • Amor: Si estás soltero, el coqueteo a través de redes sociales será muy efectivo y divertido hoy.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

  • Familia: El foco está en el hogar. Podrías sentir el deseo de redecorar un espacio o de organizar una reunión íntima con tus seres queridos.
  • Emociones: Un recuerdo de la infancia podría aflorar. Úsalo para entender tus reacciones actuales ante el compromiso.
  • Consejo: No te dejes llevar por el drama ajeno. Mantén tu espacio personal protegido y disfruta de la calidez de tu casa.

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