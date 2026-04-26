26 de abril 2026

26 de abril 2026 · 08:50hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 26 de abril

El horóscopo diario

UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

El horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Dinero: Tu atención se desplaza hacia el valor de las cosas. Podrías sentir el impulso de realizar una compra tecnológica o un gasto inesperado para el hogar.

Bienestar: Después de la agitación de los días pasados, este domingo te pide volver a la tierra. Un buen almuerzo en familia será tu cable a tierra.

Consejo: No te resistas a los cambios de planes de último minuto; Tauro, hoy la rigidez solo te traerá dolor de cabeza.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Energía: Eres el protagonista absoluto. Con el Sol en tu signo vecino y Urano/Venus en el tuyo, irradias una vibra magnética y algo rebelde.

Personal: Es un día excelente para cambiar algo de tu apariencia o para presentarle al mundo una versión más auténtica de ti mismo.

Alerta: Evita dispersarte en mil tareas. Elige una actividad que realmente te apasione y dedícale tiempo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Espiritualidad: Sentirás la necesidad de desconectarte del ruido exterior. Los movimientos planetarios te invitan a un "detox" digital.

Emociones: Podrías recibir un mensaje o señal de alguien del pasado que te ayudará a cerrar un ciclo pendiente.

Salud: Prioriza el descanso profundo. Tu sistema nervioso ha estado bajo mucha presión y hoy necesita silencio.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amistad: Los grupos y las causas sociales cobran importancia. Te sentirás inspirado por las ideas de otros y querrás colaborar en algo grande.

Amor: Un amigo podría revelarte sentimientos ocultos o darte un consejo que te abrirá los ojos sobre tu situación sentimental.

Suerte: Los contactos que hagas hoy, aunque parezcan informales, serán clave para tu futuro profesional.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Imagen Pública: Aunque sea domingo, tu mente está en tus metas a largo plazo. Un chispazo de intuición te dirá cómo avanzar en ese proyecto que estaba frenado.

Hogar: Cierta tensión con figuras de autoridad o familiares mayores. No intentes tener la última palabra en todo.

Consejo: Organiza tu semana hoy por la tarde para bajar la ansiedad del lunes.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Aventura: La energía de aire te favorece enormemente. Es un día perfecto para planificar un viaje largo o inscribirte en ese curso que tanto te interesa.

Mente: Tu curiosidad está en su punto máximo. Leer, investigar o debatir temas profundos te dará una gran satisfacción.

Amor: La conexión intelectual será más importante que la atracción física hoy. Busca alguien con quien puedas hablar horas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Intimidad: El domingo se presenta ideal para conversaciones profundas y honestas con tu pareja o alguien muy cercano. No temas mostrar tu vulnerabilidad.

Finanzas: Revisa tus suscripciones y gastos automáticos. Podrías encontrar fugas de dinero que no habías notado.

Energía: Momento de soltar cargas emocionales que ya pesan demasiado. El desapego es tu palabra clave hoy.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Pareja: El ingreso de Urano en tu signo opuesto ayer sigue generando réplicas. Hoy podrías ver a tu pareja (o a un socio) bajo una luz totalmente nueva.

Social: Evita las personas que drenan tu energía. Rodéate de gente que desafíe tu intelecto y te haga reír.

Decisión: Una propuesta inesperada para hacer algo diferente este domingo te sacará de la monotonía. ¡Di que sí!

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Salud: Es un buen día para probar una receta saludable o empezar un diario de hábitos. Tu cuerpo te enviará señales claras sobre lo que necesita.

Trabajo: Si tienes tareas pendientes, las resolverás con una rapidez asombrosa gracias a una nueva herramienta o método.

Mascotas: Si tienes animales, dedicarles tiempo extra hoy te traerá mucha paz interior.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Placer: Este domingo está hecho para el disfrute. El arte, los juegos y el romance están muy favorecidos por los astros.

Creatividad: Si tienes un hobby, hoy podrías crear algo realmente original. No busques la perfección, busca la expresión.

Amor: Si estás soltero, el coqueteo a través de redes sociales será muy efectivo y divertido hoy.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)