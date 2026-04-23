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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 23 de abril

23 de abril 2026 · 06:59hs
El horóscopo diario

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Horóscopo del jueves 23 de abril de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento ideal para meter el acelerador en tus proyectos creativos. Te sentirás con mucha energía, pero la clave será controlar los impulsos y los celos. En lo laboral, enfócate en tus metas; la libertad financiera llegará si mantienes el orden y la disciplina.

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Con el Sol en tu signo, las puertas de la abundancia están abiertas. Es un gran día para firmar contratos o cerrar tratos importantes que habías estado negociando. Evita las discusiones innecesarias en el hogar; tu buena suerte hoy depende de mantener la calma y cuidar las formas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Vienen cambios positivos, posiblemente relacionados con mudanzas o viajes. Es un día para actuar más y hablar menos: no cuentes tus planes antes de tiempo para evitar que se estanquen por energías ajenas. En el amor, se cierran ciclos viejos para dar paso a lo nuevo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tus amistades y contactos sociales serán la llave para que tus negocios avancen hoy. Deja de postergar tus propios deseos por los de los demás y date tu lugar. Escucha esa voz interna que te pide paz y disfruta de un momento de armonía con tus seres queridos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Recibirás reconocimiento por tu esfuerzo reciente en el ámbito profesional. No pierdas tiempo intentando convencer a otros de tu visión; rodéate de gente que vibre en tu misma frecuencia. Se prevén mejoras en tu economía y un ambiente de mucha serenidad en casa.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Muestra una actitud positiva ante los desafíos sentimentales que puedan surgir. Es una jornada excelente para resolver cuestiones económicas o bancarias pendientes. Tu tenacidad en el trabajo te traerá una sorpresa muy agradable durante la tarde.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Hoy tenderás a dejarte llevar por las pasiones, pero los astros sugieren que lo que más te conviene es mantener la racionalidad. En el amor, el diálogo será el puente para mejorar tu relación. Ten cuidado con los gastos hormiga que pueden afectar tu presupuesto.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los astros te favorecen, especialmente en temas de azar o negocios que parecían trabados. El malestar con colegas de trabajo empieza a disiparse gracias a tu buena voluntad. Es un buen momento para organizar tus papeles y documentos legales importantes.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sentimentalmente, déjate guiar por la intuición, que hoy está más afilada que nunca. Atraviesas un buen momento económico, pero en el trabajo deberás ignorar los rumores y concentrarte en tus tareas. Una actividad física al aire libre te ayudará a renovar energías.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu capacidad creadora está en su punto máximo, aprovéchala para resolver problemas técnicos. Si hay tensiones en tu pareja, recuerda que son pasajeras; pon de tu parte para suavizar el clima. Recibirás una noticia gratificante vinculada a un ascenso o nuevo proyecto.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Día para actuar con responsabilidad y mucha calma, ya que podrías enfrentar cambios estructurales en tu lugar de trabajo. En lo personal, intenta ser más espontáneo y disfrutar del presente. Controla tus cuentas, ya que la jornada económica podría ser algo inestable.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se respira un ambiente de mucha comprensión y amor en tu entorno cercano. En lo profesional, es muy probable que recibas una propuesta importante que deberás analizar con calma. Si tienes que hacer una compra grande, cíñete estrictamente a tu presupuesto real.

Horóscopo abril jueves
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