Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 18 de febrero

18 de febrero 2026 · 06:12hs
Horóscopo del miércoles 18 de febrero

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

El Sol entra en tu zona de cierre de ciclos. Sentirás que el ritmo externo baja, invitándote a la meditación o al descanso. Es un excelente día para perdonar y soltar viejos rencores antes de que llegue tu temporada el mes próximo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tus sueños y proyectos a largo plazo se tiñen de idealismo. Hoy podrías recibir el apoyo de un grupo o comunidad. En el amor, valorás más que nunca la amistad y la complicidad espiritual con tu pareja.

Gemini (21 de mayo - 20 de junio)

Con el Sol ingresando en lo más alto de tu carta astral, tu carrera toma un tinte creativo y vocacional. No solo buscarás éxito económico, sino sentir que tu trabajo tiene un propósito mayor. Tu imagen pública se vuelve más magnética.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Se activa tu zona de expansión y viajes. La energía de Piscis te sienta de maravilla por ser un signo de agua como tú. Sentirás un renovado optimismo y ganas de explorar nuevos horizontes, ya sean físicos o intelectuales.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Comienza una etapa de transformación profunda. Es un miércoles ideal para sanar temas de intimidad o para resolver cuestiones de dinero compartido (herencias, préstamos). Tu intuición te ayudará a ver lo que estaba oculto.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El Sol comienza a iluminar tu zona de pareja y asociaciones. Durante el próximo mes, el foco estará en el "nosotros" más que en el "yo". Es un día perfecto para suavizar asperezas en una relación importante mediante la empatía.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu rutina diaria y tu salud se benefician de esta energía suave. Podrías sentir ganas de incorporar hábitos más holísticos o artísticos a tu trabajo. Escucha a tu cuerpo; si te pide calma, dásela.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

¡Vibras excelentes! El ingreso del Sol a Piscis activa tu zona del romance, la creatividad y el placer. Te sentirás muy inspirado para crear y con una sensualidad a flor de piel. Es un día de mucha suerte personal.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu atención se vuelca hacia el hogar y las raíces. Es un buen momento para sanar vínculos familiares o simplemente disfrutar de la paz de tu casa. Podrías sentirte un poco más nostálgico de lo habitual; permítete sentir.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tus palabras se vuelven más suaves y poéticas. Es un gran día para la comunicación afectiva, escribir o estudiar temas que te apasionen. Tu mente estará menos rígida y más abierta a nuevas formas de pensar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El Sol sale de tu signo y entra en tu zona de finanzas y valores. Es momento de aterrizar los cambios que viviste en tu cumpleaños. Se favorecen los ingresos que provengan de actividades creativas o de servicio a los demás.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

¡Feliz cumpleaños! El Sol entra en tu signo hoy, renovando tu vitalidad y claridad personal. Comienzas tu nuevo año solar con mucha fuerza intuitiva. El universo te pone en el centro de atención para que brilles con tu luz propia.

