El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, advirtió que la cooperativa presentó el pedido de su propia quiebra tras más de un año en concurso y con un déficit millonario.

SanCor al borde de la quiebra: para la Provincia la situación "era insostenible" y podría abrir la puerta a nuevos inversores

La crisis de SanCor sumó un nuevo capítulo tras la decisión del consejo directivo de la cooperativa de presentar el pedido de su propia quiebra , un paso que ahora deberá ser evaluado por la Justicia. La situación genera preocupación en Santa Fe, donde también se siguen de cerca los problemas que atraviesa la empresa Lácteos Verónica .

El ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo , sostuvo que la situación de la histórica cooperativa se volvió “insostenible” luego de más de un año de concurso preventivo sin lograr ordenar su situación financiera ni recuperar niveles de producción.

“El concurso es una herramienta legal para que la empresa pueda poner en orden sus cuentas y presentar un plan de pago a los acreedores, pero ya pasó más de un año y no pudieron hacerlo”, explicó el funcionario en diálogo radial. Según detalló, la empresa no solo no logró estabilizarse sino que continuó acumulando deuda.

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En ese marco, Báscolo reveló que SanCor arrastraba un déficit superior a los 3.000 millones de pesos mensuales, lo que terminó de precipitar la decisión de avanzar con el pedido de quiebra. “ Era una situación insostenible”, resumió.

Plantas paralizadas y trabajadores afectados

El impacto de la crisis se siente especialmente en Santa Fe. Entre SanCor y Verónica, hay seis plantas en la provincia prácticamente sin actividad, lo que afecta directamente a cientos de trabajadores.

SanCor tiene su planta principal en Sunchales y otras instalaciones en Gálvez y San Guillermo, mientras que Verónica cuenta con establecimientos en Totoras, Clason, Lehmann y Suardi.

Actualmente, las plantas de Verónica están sin producción, mientras que SanCor mantiene una actividad mínima con algunos contratos, una situación que vuelve inviable sostener la estructura productiva.

“Tenemos seis plantas en Santa Fe entre estas dos empresas que están prácticamente sin trabajar”, señaló el ministro en declaraciones a la emisora LT10. Y agregó que en el caso de SanCor los trabajadores arrastran ocho meses con problemas para cobrar sus salarios, lo que derivó en más de 400 pedidos individuales de quiebra con continuidad laboral presentados por empleados de la cooperativa.

Roald “Coco” Bascolo.jpg El ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo

El rol de la Justicia y la posible llegada de inversores

La definición sobre el futuro de SanCor ahora queda en manos del juez que lleva adelante el expediente. El magistrado deberá resolver si acepta el pedido de quiebra presentado por la cooperativa o alguno de los planteos realizados por los trabajadores.

Desde el gobierno provincial consideran que, si el proceso avanza con rapidez, podría abrir una nueva etapa para la empresa.

“Si este proceso se da con celeridad, podría ser la solución para que entren posibles nuevos inversores”, sostuvo Báscolo.

En ese escenario, no solo podrían ponerse en venta las plantas y activos físicos de la cooperativa, sino también activos intangibles como la marca SanCor, una de las más reconocidas de la industria láctea argentina.

“Aquellos que estén interesados en las plantas también van a estar interesados en la marca, en relanzarla o volver a ponerla en el lugar que tuvo siempre”, afirmó el ministro.

Un sector con realidades diferentes

Pese a la crisis que atraviesan estas empresas, Báscolo evitó hablar de una crisis general del sector lácteo. Según explicó, hay compañías que continúan invirtiendo y ampliando su capacidad productiva en Santa Fe, incluso en medio de un contexto económico adverso y de caída del consumo interno.

El funcionario mencionó, por ejemplo, inversiones en firmas como La Ramada de Esperanza y Tregar de Crespo, además de recientes movimientos empresariales en el mercado, como la compra de la firma Molfino por parte del Grupo Gloria.

Por eso, consideró que los problemas de SanCor y Verónica responden más a cuestiones de gestión y administración que al contexto general de la actividad.

Mientras tanto, la preocupación también mira hacia adelante. Desde el gobierno provincial advierten que a partir de agosto o septiembre podría registrarse un nuevo pico de producción de leche, lo que implicará mayor demanda de plantas para industrializar la materia prima.

“Sabemos que cuando empiece el pico de producción de leche se van a necesitar estas plantas para procesarla”, señaló Báscolo.

En ese escenario, la paralización de establecimientos y la incertidumbre sobre su futuro plantean un doble desafío: sostener el empleo actual y garantizar la capacidad industrial necesaria para procesar la producción que vendrá.