Unión arma su fiesta aniversario antes del choque frente Newell's

Unión reprogramó los festejos por los 119 años, con música y sorpresas para este viernes, a las 18, en la sede. Será la antesala del partido vital ante Newell's

fUnión vivirá un viernes especial, con la fiesta aniversario en la previa del encuentro frente a Newell's en el estadio 15 de Abril. Luego de que la vigilia y el show fueran postergados por la lluvia, la institución decidió trasladar los festejos en la sede, a partir de las 18.

La celebración contará con diferentes sorpresas y propuestas para los hinchas. Entre los números confirmados, se destaca la presentación de Los Llamadores, que aportará el toque musical a una jornada pensada para reunir a la familia tatengue antes del compromiso deportivo.

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Una pasión que ya se hizo sentir en Unión

El clima festivo comenzó días atrás, cuando cerca de la medianoche del miércoles, miles de fanáticos se acercaron pese a las condiciones adversas para esperar los fuegos artificiales y celebrar un nuevo aniversario. El mal tiempo no fue impedimento para acompañar al club en un momento simbólico.

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Con 119 años de historia, Unión buscará prolongar el festejo dentro y fuera de la cancha. La fiesta previa promete elevar la temperatura emocional antes de un duelo importante, donde la pasión rojiblanca intentará transformarse en impulso para el equipo.