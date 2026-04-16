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Unión arma su fiesta aniversario antes del choque frente Newell's

Unión reprogramó los festejos por los 119 años, con música y sorpresas para este viernes, a las 18, en la sede. Será la antesala del partido vital ante Newell's

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 18:32hs
Unión arma su fiesta aniversario antes del choque frente Newells

Prensa Unión

fUnión vivirá un viernes especial, con la fiesta aniversario en la previa del encuentro frente a Newell's en el estadio 15 de Abril. Luego de que la vigilia y el show fueran postergados por la lluvia, la institución decidió trasladar los festejos en la sede, a partir de las 18.

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La celebración contará con diferentes sorpresas y propuestas para los hinchas. Entre los números confirmados, se destaca la presentación de Los Llamadores, que aportará el toque musical a una jornada pensada para reunir a la familia tatengue antes del compromiso deportivo.

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Una pasión que ya se hizo sentir en Unión

El clima festivo comenzó días atrás, cuando cerca de la medianoche del miércoles, miles de fanáticos se acercaron pese a las condiciones adversas para esperar los fuegos artificiales y celebrar un nuevo aniversario. El mal tiempo no fue impedimento para acompañar al club en un momento simbólico.

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Con 119 años de historia, Unión buscará prolongar el festejo dentro y fuera de la cancha. La fiesta previa promete elevar la temperatura emocional antes de un duelo importante, donde la pasión rojiblanca intentará transformarse en impulso para el equipo.

Unión Newell's aniversario
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